All’inizio di questo mese, il gigante tecnologico cinese Xiaomi ha lanciato la serie Redmi K40 in Cina. Non molto tempo dopo il debutto, sono emerse diverse indiscrezioni secondo cui i modelli verranno lanciati nel mercato globale sotto il marchio POCO. Tuttavia, questa voce di corridoio è stata presto offuscata da un membro senior dell’XDA Forum, kacskrz, che ha scoperto le prove, tramite frammenti di codice, che i dispositivi verranno lanciati nei Paesi internazionali con il marchio “Mi“.

Mi 11X Pro, l’ennesimo nuovo top di gamma di casa Xiaomi

Il tipster ha ora individuato ulteriori prove che forniscono un quadro più chiaro dei modelli che il brand cinese potrebbe rilasciare per il mercato globale. Le nuove prove suggeriscono che il Mi 11X Pro, che sarà probabilmente lanciato insieme al Mi 11X, prenderò il posto del Redmi K40 Pro + nei mercati globali. A ribadire ciò è il nome in codice “haydn” condiviso fra i due terminali.

proof*, can't edit the tweet… — Kacper Skrzypek (@kacskrz) March 15, 2021

Lo screenshot che l’utente kacskrz ha condiviso su Twitter mostra che il Mi 11X Pro disporrà del nome in codice “haydnin pro“. Secondo il post condiviso, il terminale verrà lanciato anche in altri mercati oltre a quello indiano ma porterà il moniker Mi 11i. Il numero di modello per i Paesi internazionali è “haydn pro global“.

Il frammento di codice precedente condiviso dal tipster conteneva un device Xiaomi elencato come “Mi 11X” e con il numero di modello M2012K11AI. Il dispositivo porta il nome in codice “aliothin” , molto simile al nome in codice del Redmi K40 “alioth“.

Ad ogni modo, ci aspettiamo che emergano più dettagli col passare del tempo. Restate connessi: il colosso tecnologico cinese deve ancora presentare numerosi nuovi dispositivi: Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X/X Pro e chissà quanti altri ancora.

Xiaomi

Smartphone