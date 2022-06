Xiaomi alla riscossa: 4 nuovi top di gamma in arrivo

Secondo quanto si legge in rete, sembra che ci siano ben quattro smartphone di fascia alta di casa Xiaomi prossimi al lancio. Il debutto di queste ammiraglie è previsto per il mese di luglio. Sarà un’estate molto calda per il costruttore asiatico.

Intanto, vogliamo segnalarvi che questi device sono stati avvistati sul portale cinese del MIIT e sono tutti in arrivo (ovviamente nel mercato asiatico). Per il lancio europeo dovremmo attendere qualche settimana.

Sappiamo tutti che Xiaomi si sta preparando per togliere i veli alle nuove versioni di punta dei suoi dispositivi premium; le nuove iterazioni della serie Xiaomi 12 sono prossime al debutto. Ma cosa aspettarci? Sicuramente il 12 Ultra, grande protagonista dei leaks degli ultimi mesi, ma anche il 12S, il 12S Pro e il 12S Pro con SoC Dimensity.

Xiaomi: facciamo il punto sulle ammiraglie in arrivo

A riferire queste indiscrezioni ci ha pensato il noto tipster cinese Digital Chat Station che ha rivelato, da un post su Weibo, che i quattro top di gamma di Xiaomi sono da poco stati avvistati nel database cinese CMIIT. Questo significa che possiamo aspettarci un debutto imminente.

In un altro post invece, scopriamo che le ammiraglie saranno tutte dotate di processore Snapdragon 8+ Gen 1, l’ultima soluzione premium di casa Qualcomm lanciata poche settimane fa. Avranno storage da 512 GB (oltre alle classiche da 128 e 256 GB) e una iterazione potrebbe godere del SoC Dimensity 9000 di MediaTek.

Non abbiamo ulteriori dettagli in merito, ma ipotizziamo che questi gadget dispongano tutti della ottiche realizzate da Leica, il noto costruttore di fotocamere europeo leader del mercato.

Ad ogni modo, tenetevi pronti: ci sarà un grande evento di lancio a luglio; la compagnia cinese sembra essere più scatenata che mai. L’obiettivo, come ribadito anche da Lei Jun mesi fa, è quello di competere con i big del settore sul fronte dei device premium.

