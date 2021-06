Secondo gli ultimi rumor trapelati in rete, sembra che il colosso cinese Xiaomi stia lavorando su un'alternativa più economica all'Apple AirTag.

Xiaomi Tag: cosa sappiamo al momento?

L'OEM cinese potrebbe semplicemente lavorare sulla propria versione del tag NFC Bluetooth. Il brevetto dell'azienda è stato recentemente concesso e aveva il titolo di “Metodo e dispositivo per la ricerca di oggetti“.

Il brevetto ha il numero di domanda CN106877911B ed è stato applicato per la prima volta nel 2017. Questo brevetto riguarda un metodo e un dispositivo in grado di trovare oggetti, come riportato da ITHome. In altre parole, il gadget in questione potrebbe essere utilizzato per ritrovare gli oggetti smarriti dell'utente. Ciò significa che potrebbe effettivamente essere uno smart tag del gigante tecnologico cinese. Soltanto di recente, alcuni produttori di telefoni hanno lanciato le proprie iterazioni di un tracker NFC per la ricerca degli oggetti smarriti, inclusa la società con sede a Cupertino, Apple.

Per chi non lo sapesse, la compgnia di Tim Cook ha recentemente lanciato l'AirTag, che è un dispositivo di localizzazione intelligente e serve per aiutare gli utenti a trovare oggetti smarriti o a tenere traccia di determinati accessori.

Quindi, Xiaomi potrebbe anche lavorare su un prodotto che offra features simili ma ad un prezzo decisamente più accessibile anche ad un pubblico più ampio. Anche se questa è solo una speculazione al momento, vi consigliamo di prenderla con le pinze. Sfortunatamente, questo è ancora un brevetto ed è troppo presto per dire se il produttore di smartphone stia effettivamente lavorando su un gadget del genere o se sta solo coprendo tutte le basi future; restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Xiaomi

Smartphone