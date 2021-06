Apple ha appena annunciato miglioramenti alla privacy degli AirTag; non di meno, si scopre che un'app Android è in arrivo entro la fine dell'anno corrente.

AirTag: un'app per Android, ma attenzione…

Il colosso di cupertino ha annunciato una serie di modifiche progettate per migliorare la privacy dei tracker AirTag. La società prevede di rilasciare un'app Android per rilevare i nuovi gadget smart della mela anche sui prodotti di casa Google entro la fine dell'anno.

Come riportato per la prima volta da CNET, l'azienda sta lanciando questo aggiornamento del firmware AirTag a partire da oggi. I tracker GPS si aggiorneranno automaticamente quando si trovano nel raggio di un iPhone connesso.

Con questo update del firmware, un AirTag ora riprodurrà un suono dopo essere stato separato dal suo proprietario in un momento casuale entro un intervallo di otto ore e 24 ore. Al momento del lancio, AirTag riproduceva un suono soltanto dopo essere stato separato dal suo proprietario per più di tre giorni.

La società sta anche sviluppando un'app per gli utenti Android che li avviserà di un AirTag potenzialmente in movimento con loro. Il software rileverà anche altri accessori abilitati alla rete “Find My”. In una nota pubblicata dalla compagnia di Tim Cook si legge:

Per rassicurare ulteriormente le persone sui suoi AirTag, Apple ha affermato che sta sviluppando un'app per dispositivi Android che aiuterà le persone a “rilevare” un AirTag o un dispositivo abilitato alla rete Trova il mio che potrebbe anche “viaggiare” inaspettatamente con loro. L'app verrà rilasciata entro quest'anno. La recente introduzione di AirTag includeva le prime funzionalità proattive del settore che scoraggiano il tracciamento indesiderato. Le mosse, ha aggiunto, rappresentano un impegno continuo per migliorare la privacy e la sicurezza di AirTag.

Non sembra che questa applicazione consentirà agli utenti Android di configurare e utilizzare AirTag. Invece, il firmware verrà utilizzato per avvisare gli utenti Android di quando un AirTag si muove (viaggia, n.d.r.) con loro. Di fatto, il gadget dispone di un chip NFC all'interno che gli utenti Android possono già utilizzare per identificarlo, ma questa app consentirà agli utenti Android di ricevere avvisi proattivi per avvisarli del tracciamento indesiderato.

Gli aggiornamenti arrivano dopo che sono state sollevate alcune preoccupazioni sulle implicazioni sulla privacy e sullo stalking legato ad un AirTag. I test eseguiti dal Washington Post hanno scoperto che seguire un AirTag (quindi una persona) era “spaventosamente facile“, nonostante le protezioni della privacy messe in atto da Apple.

