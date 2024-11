Xiaomi Air Fryer: friggitrice ad aria da 6 litri a soli 61€ su eBay

Oggi con una spesa davvero ridicola puoi velocizzare la tua cucina e renderla anche più sana e semplice con una spettacolare friggitrice agraria. Dunque non perdere questa straordinaria occasione che ti sto per segnalare. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi Air Fryer a soli 61,19 euro, anziché 129,99 e uno, inserendo il codice promozionale NOVEMBRE24 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma è tutto vero. Grazie a questo sconto pazzesco del 48% sul prezzo originale e un ulteriore ribasso del 10% con il codice segreto, avrai un risparmio di oltre 68 euro. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi pagare in 3 comode rate da 22,66 euro a tasso zero con Klarna.

Xiaomi Air Fryer: friggitrice ad aria pazzesca a prezzo shock

Il rapporto qualità prezzo della friggitrice ad aria Xiaomi Air Fryer in questo momento è davvero imbattibile. Anche perché siamo di fronte a un eccellente prodotto. È dotata di un cestello enorme da 6 litri che ti permette quindi di cucinare per tantissime persone. Potrai mettere all’interno un pollo intero e più di 1 kg di patatine fritte.

Gode di un design estremamente elegante ed è anche molto compatta. Ha un bellissimo pannello touch dove puoi regolare la temperatura scegliendo tra due intervalli, da 40 °C a 80 °C e da 80 °C a 200 °C. In questo modo potrai cucinare di tutto senza problemi. L’aria circola all’interno a 360° riuscendo a trattenere l’umidità per cibi poveri di grasso ma gustosi. Inoltre potrai staccare il cestello e lavarlo tranquillamente sotto l’acqua.

Non perdere tempo perché siamo di fronte a una promozione strabiliante e da un momento all’altro potrebbe scadere. Quindi prima che ciò avvenga vai su eBay e acquista la tua Xiaomi Air Fryer a soli 61,19 euro, anziché 129,99 e uno, inserendo il codice promozionale NOVEMBRE24 al momento del pagamento. La riceverai in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.