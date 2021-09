A marzo, Xiaomi ha annunciato che in futuro sarebbe entrata nel mondo delle auto intelligenti elettriche. Lei Jun aveva ribadito che l'azienda è piena di entusiasmo, spinta e forza per padroneggiare qualcosa di nuovo. Il rilascio di un'auto elettrica sarà la prossima grande sfida della società. Addirittura, questo progetto sarà guidato personalmente dal funzioanrio del marchio e diventerà l'ultima grande prova nella carriera dell'uomo. Dopo di ciò, lascerà la carica di CEO.

Xiaomi Car: ci saranno notevoli difficoltà in futuro

Salire su nuovi binari e iniziare a produrre automobili tecnologicamente avanzate non è un compito facile. Di fatto, è particolarmente difficile per coloro che stanno appena iniziando a sviluppare una nuova nicchia per se stessi, cimentarsi in un nuovo campo se non hanno la base di produzione necessaria. Senza un partner specializzato nella creazione di un'auto, sarà molto difficile arrivare all'obiettivo.

Pertanto, non sorprende che Xiaomi stia cercando qualcuno che si occupi della produzione di un'auto elettrica. Di recente, il capo dell'azienda, Lei Jun, ha visitato l'ufficio della casa automobilistica cinese FAW Group. La sua visita è associata al fatto che l'OEM cinese sta cercando qualcuno un partner che la aiuti a creare il veicolo smart EV.

FAW Group ha i propri centri di ricerca e impianti di assemblaggio ed è impegnato nella creazione di auto di varie classi; produce diversi milioni di auto ogni giorno. La cooperazione di Xiaomi con FAW Group può avvantaggiare entrambe le società, a condizione che le parti concordino sulla cooperazione.

È interessante notare che Lei Jun aveva precedentemente visitato un'altra casa automobilistica, Great Wall Motor. Sembra che ora l'azienda stia solo cercando potenziali partner che possano aiutarla a creare un'auto elettrica. Sappiamo che l'azienda rilascerà la prima auto nel 2024 e prevede di vendere almeno 900mila auto entro i primi tre anni.

Il colosso tecnologico cinese Xiaomi, meglio conosciuto per i suoi popolari smartphone, ha recentemente registrato ufficialmente una divisione che produrrà esclusivamente auto intelligenti ed elettriche. Secondo gli investitori, la divisione è già entrata in una “fase di sviluppo significativo“.

Secondo i rappresentanti, la filiale impiega già 300 dipendenti e la nuova divisione è guidata dal fondatore diretto e capo del marchio, Lei Jun.

Xiaomi

Elettronica