Xiaomi ha annunciato il Mi Mix Fold il 30 marzo come il primo smartphone pieghevole del marchio. Il telefono pieghevole è stato messo in vendita per la prima volta ieri e i dati rilasciati dalla società indicano che il telefono è andato “sold out” in un minuto. Sebbene il numero effettivo di unità spedite non sia stato rivelato, prendendo in considerazione il prezzo più alto del dispositivo pieghevole che è di 12.999 yuan (circa 2.000 dollari), la società potrebbe aver venduto oltre 30.000 unità in poco più di 60 secondi.

Xiaomi Mi Mix Fold: un successo da record

La compagnia cinese è stata spesso vista come un’azienda che vende prodotti premium a prezzi accessibili, ma la società ha gradualmente iniziato a cambiare questa posizione. Il Mi Mix Fold è il primo smartphone del marchio che venderà al dettaglio che ha un costo super elevato. Il modello base del Mix Fold ha un prezzo di 9.999 yuan (circa $ 1.530).

Il Mi Mix Fold adotta un design in-fold e in termini di estetica è indiscutibilmente bello. Il display del terminale arriva a 8,01 pollici nello stato aperto con una risoluzione di 2480 × 1860 pixel e una densità di pixel di 387PPI. Il pannello principale ha anche un rapporto di contrasto di 4.300.000: 1, HDR10 +, 1,07 miliardi di colori, un’ampia gamma di colori DCI-P3 e supporta Dolby Vision.

Nello stato piegato, il prodotto racchiude uno schermo AMOLED flessibile da 6,52 pollici con una risoluzione di 2520 × 840 pixel. Ha anche una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, 700 nit di luminosità e supporta ugualmente la tecnologia Dolby Vision.

Il telefono pieghevole è alimentato da un chipset Snapdragon 888 ed è disponibile in tre configurazioni di memoria:

12 GB + 256 GB di spazio di archiviazione;

12 GB + 512 GB di spazio di archiviazione;

E c’è anche una una potente versione da 16 GB + 512 GB.

Non manca uno sparatutto principale da 108 MP che si abbina ad un sensore ultrawide da 13 MP e ad un teleobiettivo da 8 MP in una disposizione a tripla fotocamera.

Non si sa ancora quando il flagship sarà nuovamente in vendita o quando verrà lanciato per il mercato globale.

