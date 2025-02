Xiaomi 15 Ultra: spunta finalmente una possibile data per il lancio globale

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra è sempre più vicino: un recente leak preannuncia il debutto globale del top di gamma fissato al prossimo 26 febbraio, anticipando la presentazione che si terrà al Mobile World Congress di Barcellona, in programma dal 3 al 6 marzo.

Inoltre un breve video trapelato online, con protagonista il presunto Xiaomi 15 Ultra, mostra un design in linea con le indiscrezioni: domina la scena un’imponente isola fotografica posteriore, impreziosita dal logo Leica

Xiaomi 15 Ultra: probabile debutto il 26 febbraio

Xiaomi 15 Ultra potrà contare su un sistema fotografico posteriore a quattro lenti, che promette prestazioni di altissimo livello. Si parla di un teleobiettivo periscopico da ben 200 megapixel affiancato ad un altro teleobiettivo da 50 megapixel e, come sensore principale, l’innovativo Sony Lytia LYT-900 da 1 pollice, garanzia di scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa luminosità. Completa il quadro un obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel. Per i selfie, invece, si prevede una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Sotto la scocca, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe celare una batteria da 6.000 mAh, supportata da una ricarica rapida cablata da 90W e wireless da 50W. Il cuore pulsante del dispositivo sarà il potente chipset Snapdragon 8 Elite, supportato da configurazioni con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna per i mercati globali.

Con queste specifiche, Xiaomi 15 Ultra si posiziona come un diretto concorrente di modelli prestigiosi del calibro di Samsung Galaxy S25 Ultra, superandolo in determinati aspetti della scheda tecnica. Sul fronte della capacità di archiviazione si allinea con OnePlus 13 e Pixel 9 Pro, ma punta a superarli nel comparto fotografico. Se confermate, queste caratteristiche renderebbero Xiaomi 15 Ultra come uno dei modelli più interessanti nell’attuale panorama degli smartphone di fascia alta.