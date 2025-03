Xiaomi 15 Ultra: le fotocamere sono una mezza delusione su DxOMark

Xiaomi 15 Ultra, recentemente ufficializzato a livello globale, è senza dubbio uno smartphone in grado di imporre la sua presenza grazie al potente hardware, al display di alta qualità ed al comparto fotografico avanzato.

Però, i test condotti su DxOMark hanno evidenziato prestazioni fotografiche al di sotto delle aspettative: Xiaomi 15 Ultra, infatti, si è posizionato al tredicesimo posto nella classifica per le migliori fotocamere, con un punteggio di 153 punti.

Xiaomi 15 Ultra non fa il botto su DxOMark

Xiaomi 15 Ultra ha dunque ottenuto un risultato inferiore a quello di altri temibili avversari. Ad esempio, Huawei Pura 70 Ultra guida la classifica con 163 punti, mentre Google Pixel 9 Pro XL si trova al secondo posto con 158 punti. Anche Samsung Galaxy S25 Ultra ha deluso, fermandosi a 146 punti e posizionandosi al ventottesimo posto.

Le valutazioni di DxOMark si basano su test approfonditi che analizzano vari aspetti relativi alle performance fotografiche, tra cui la qualità delle foto, le capacità di zoom e le prestazioni riguardanti i video. Il traguardo complessivo di 153 punti raggiunto da Xiaomi 15 Ultra sottolinea come, nonostante l’hardware avanzato, ci siano ancora margini di miglioramento nell’ottimizzazione del software per elaborare le immagini. Uno scenario che evidenzia come, soprattutto nel caso degli smartphone di fascia alta, non basti vantare specifiche tecniche al top per garantire prestazioni eccellenti in tutti gli ambiti.

Siamo comunque di fronte ad un modello di elevato prestigio: Xiaomi 15 Ultra è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, supportato da 16 GB di RAM LPDDR5x e con opzioni di archiviazione fino ad 1 TB. Ottimo il display: un pannello AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione di 3100 x 1440 pixel ed una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. Il comparto fotografico, nello specifico, comprende un sensore principale, un ultra grandangolare e un teleobiettivo da 50 MP, a cui si aggiunge il super teleobiettivo da 200 MP, con in più una fotocamera frontale da 32 MP. Infine, Xiaomi 15 Ultra vanta la certificazione IP68 e monta una batteria con capacità di 5.000 mAh e supporto per la ricarica rapida a 120 W.