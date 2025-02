Xiaomi 15 Ultra: le anticipazioni sulle fotocamere fanno tremare Samsung

Xiaomi è pronta a svelare il suo nuovo smartphone di punta, vale a dire Xiaomi 15 Ultra: un dispositivo che porterà con sé specifiche tecniche di alto livello ed un comparto fotografico mai visto finora su un modello dell’azienda cinese.

Sebbene l’annuncio ufficiale sia atteso a breve, nuove indiscrezioni hanno anticipato dettagli sulle fotocamere che troveremo a bordo di Xiaomi 15 Ultra, e che ora andremo a riportare.

Xiaomi 15 Ultra: cosa sappiamo sulle fotocamere

Secondo le informazioni diffuse da @TechHome100 su X (precedentemente Twitter), Xiaomi 15 Ultra sarà dotato di una configurazione fotografica all’avanguardia. Nello specifico, il sensore principale sarà una fotocamera Sony LYT900 da 50 MP con supporto per la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Al suo fianco troveremo poi una lente ultra grandangolare Samsung JN5 da 50 MP, un teleobiettivo Sony IMX858 da 50 MP con zoom ottico 3x ed una potente fotocamera periscopica HP9 da 200 MP, capace di effettuare uno zoom ottico 4.3x.

La perfetta combinazione di questi teleobiettivi offrirà una sorprendente capacità di zoom ibrido, fino a 120x: un mix di zoom ottico e digitale che dovrebbe garantire scatti dettagliati anche a grandi distanze. Questa configurazione lascia intendere che Xiaomi abbia investito molto non solo nell’hardware sofisticato ma anche in ottimizzazioni software per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini in condizioni sfavorevoli.

Le specifiche tecniche appena emerse confermano le voci già circolate nelle scorse settimane e rafforzano la reputazione di Xiaomi 15 Ultra che, in maniera sempre più decisa e soprattutto per quanto riguarda l’ambito fotografico, si candida al titolo di migliore flagship del brand cinese, posizionandosi come diretto concorrente di altri giganti del settore, come appunto Samsung con il suo Galaxy S25 Ultra.

Ricordiamo che il lancio ufficiale del dispositivo è previsto per la fine del mese, in concomitanza con la presentazione di Xiaomi SU7 Ultra EV, la nuova supercar che promette di entusiasmare anche gli appassionati del mondo dei motori.