Xiaomi 15: questa nuova colorazione esclusiva è davvero splendida

Xiaomi ha deciso di celebrare il Capodanno cinese con un lancio che strizza l’occhio ai suoi clienti più affezionati: una versione speciale del suo Xiaomi 15, ribattezzata “Spring Festival Gift“.

Questa edizione dello smartphone è appositamente pensata per entrare nel vivo delle festività. Il colore scelto è un vivace Rouge Red, accompagnato da un packaging tutto nuovo con decorazioni e auguri tipici del Capodanno lunare.

Xiaomi 15 in versione Rouge Red per festeggiare il Capodanno cinese

La vera sorpresa, però, sta nel prezzo. Grazie ad un incentivo statale, il costo di questa versione speciale di Xiaomi 15 scende del 15%, portando il prezzo da 4.999 a 4.499 yuan. A questo si aggiunge uno sconto extra di 500 yuan offerto direttamente da Xiaomi, che rende l’acquisto ancora più interessante. Ma non finisce qui: per i primi 1.000 acquirenti, Xiaomi regala anche due biglietti per il cinema: un bel modo per unire tecnologia e divertimento.

Le specifiche tecniche non sono da meno: parliamo di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Lo schermo è un OLED LTPO da 6,36 pollici con risoluzione 1,5K, luminosità di picco fino a 3200 nit e frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz. Il cuore pulsante di Xiaomi 15 è il potente processore Snapdragon 8 Elite, a bordo anche dei recenti Samsung Galaxy S25, supportato da un sistema di raffreddamento all’avanguardia, il tutto racchiuso nella scocca in alluminio aeronautico.

Il comparto fotografico non delude, con tre sensori da 50 MP, tutti firmati Leica e dotati di tecnologia di fotografia computazionale per scatti di alta qualità. La batteria da 5400 mAh, compatibile con ricarica rapida cablata da 90W e wireless da 50W, garantisce lunga durata e la certificazione IP68 contro acqua e polvere completa il quadro tecnico.

In generale, Xiaomi 15 è da ritenere un successo: parliamo di oltre 2 milioni di unità vendute, che hanno permesso all’azienda di dominare il mercato degli smartphone di fascia alta in Cina e di superare la diretta concorrenza.