Xiaomi 15: leak per la fotocamera, sarà questa?

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo della nuova serie Xiaomi 15, ma se ne discute già da tempo, addirittura da prima che arrivasse la generazione 14 (nell’immagine di apertura). Ai rumor più recenti relativi al chipset in dotazione, lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, si aggiunge ora un leak per quanto riguarda la fotocamera.

Un sensore personalizzato per la fotocamera di Xiaomi 15?

A riportarlo è stata in origine la fonte cinese Digital Chat Station su Weibo, ritenuta affidabile per le anticipazioni sui dispositivi mobile. Sostiene che il modulo principale presente sullo smartphone, nelle sue incarnazioni base e Pro, sia una versione personalizzata del sensore OmniVision da 50 megapixel (1/1.3 pollici).

Sempre in merito alla qualità del comparto fotografico, i due Xiaomi 15 dovrebbero beneficiare di un rivestimento antiriflesso a più strati per le ottiche, in grado di ottimizzare il passaggio della luce e, di conseguenza, la qualità del risultato finale, riducendo inoltre l’effetto glare e il ghosting. Il fratello maggiore avrebbe poi un teleobiettivo periscopico, caratteristica fino a oggi riservata solo alla linea Ultra.

L’IA di AISP per la fotografia computazionale

È certa la dotazione delle funzionalità di intelligenza artificiale basate sul modello AISP per intervenire su aspetti come l’illuminazione, le ombre e la profondità di campo delle immagini acquisite.

La presentazione ufficiale di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro dovrebbe andare in scena nel mese di ottobre, mentre per la versione Ultra è prevista un’attesa più lunga, fino al secondo trimestre 2025.

Sappiamo bene quanto il marchio abbia puntato negli ultimi anni sull’evoluzione del comparto fotografico, per conquistare quella fetta di utenti che, quando approccia l’acquisto di un nuovo smartphone, ritiene questa caratteristica una priorità. Lo ha fatto, tra le altre cose, siglando una partnership con Leica.

Una visione che non ha coinvolto solo i modelli top di gamma, ma l’intero catalogo del produttore, anche quelli commercializzati con i brand Redmi e POCO.