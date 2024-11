Xiaomi 14T in super offerta: prestazioni da fuoriclasse a solo 700€ (anche a rate)

No, per avere il meglio della tecnologia offerta dall’ecosistema Android non devi per forza spendere migliaia di euro. Dimenticati dei vari ‘Ultra’ e affini, e vira dritto sul Xiaomi 14T: con questa offerta su Amazon (appena 702€, con un ottimo risparmi), è lui il fuoriclasse da comprare assolutamente oggi. L’offerta è a tempo limitatissimo ma le buone notizie sono due: 1) è in disponibilità immediata, se lo ordini subito lo ricevi entro domani; 2) lo puoi anche pagare in più comode e flessibili rate mensili, ti basterà usare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Design raffinato e prestazioni elevate. E’ questo il binomio che fa del Xiaomi 14T un ottimo, eccellente, smartphone. Offre un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.220 x 2.712 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, garantendo immagini fluide e dettagliate

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 9300+, supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, assicurando performance eccellenti anche nelle applicazioni più esigenti.

La collaborazione con Leica si riflette nel comparto fotografico, dotato di un obiettivo Summilux e tecnologia AISP, per scatti di alta qualità in diverse condizioni di luce. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida HyperCharge a 120 W e la ricarica wireless a 50 W, offrendo flessibilità e tempi di ricarica ridotti.

Considerando le specifiche avanzate e il prezzo promozionale, la questione non si pone nemmeno: è il Xiaomi 14T Pro il top di gamma su cui puntare oggi. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa offerta.