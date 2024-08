Xiaomi 14 è in offerta: ora il prezzo è giusto (-425€)

Lo Xiaomi 14 si conferma, sempre di più, un punto di riferimento del mercato smartphone, con un rapporto qualità/prezzo tra i più vantaggiosi tra i top di gamma. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24, lo smartphone di Xiaomi è ora disponibile al prezzo scontato di 674 euro. La versione in offerta è la 12/512 GB che viene proposta con uno sconto di 425 euro rispetto al listino (1.099 euro). L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal ed è presente una garanzia di 24 mesi. Per accedere subito all’offerta basta premere il box qui di sotto.

Xiaomi 14: un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica dello Xiaomi 14 non ha punti deboli. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia assoluta di prestazioni al top. Ci sono poi 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore e una batteria da 4.610 mAh, con ricarica rapida da 90 W.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24, è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 al prezzo scontato di 674 euro. Si tratta dell’offerta giusta per mettere le mani su di uno dei migliori smartphone sul mercato. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. La garanzia è di 24 mesi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.