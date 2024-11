Xiaomi 14 5G da 512GB a prezzo da favola su eBay con codice segreto

Se fai alla svelta oggi puoi fare un colpaccio pazzesco e portarti a casa uno smartphone top di gamma a un costo che non è normale. Perciò vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi 14 5G a soli 613,99 euro, invece che 1.099,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

Se non sei svenuto per lo shock puoi vedere tu stesso nello store ufficiale di Xiaomi il prezzo di listino, anche se su eBay non viene segnalato. E dunque puoi notare che sul prezzo originale c’è uno sconto spaventoso di oltre 485 euro. È chiaro che a una cifra così bassa le unità disponibili spariranno in un lampo, per cui fai alla svelta.

Xiaomi 14 5G: un top gamma a prezzo fuori di testa

Siamo di fronte a uno smartphone spettacolare. Xiaomi 14 5G è dotato di un bellissimo e generoso display AMOLED da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz. E possiede una la fotocamera professionale Leica con sensore da 50 MP per scatti straordinarie anche in condizioni di luce scarsa.

Monta il potentissimo Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno, 12 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB. Ha una batteria bella grande da 4610 mAh con ricarica cablata da 90 W e ricarica wireless da 50W. La prima lo riporta al 100% in appena 31 minuti e la seconda in 46 minuti. Ha due slot per scheda sim, la tecnologia 5G, un peso di soli 193 grammi e uno spessore di 8,20 mm.

Come hai potuto notare, se già non lo sapessi, questo smartphone si presenta con prestazioni stratosferiche e oggi è tuo a un prezzo da non credere. Quindi, prima che l’offerta scada, vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi 14 5G a soli 613,99 euro, invece che 1.099,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.