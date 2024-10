Xiaomi 14 (12/512GB) con fotocamera top di gamma in sconto di 273€

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e portati a casa uno smartphone top di gamma con una fotocamera professionale e una memoria enorme a un prezzo molto più basso. Dunque non farti scappare l’offerta. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi 14 a soli 652,99 euro, invece che 926,80 euro.

Grazie a questo sconto del 30% oggi potrai risparmiare la bellezza di oltre 273 euro sul totale. Davvero una promozione straordinaria e per non perderla devi essere rapido. Tra l’altro se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Xiaomi 14: una bomba a prezzo mini

Se parliamo di top di gamma allora Xiaomi 14 rappresenta sicuramente una delle migliori opzioni di oggi. Siamo di fronte uno smartphone pazzesco che fa del sistema di fotocamere uno dei suoi punti di forza. Grazie infatti alla fotocamera Leica professionale con sensore da 50 MP e OIS potrai immortalare ogni momento e renderlo magico. È dotata anche di una fotocamera anteriore da 32 MP per selfie perfetti.

Possiede un bellissimo display AMOLED da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima a 120 Hz. Ha un peso di soli 193 grammi, uno spessore di appena 8,2 mm e gode di protezione all’acqua con certificazione di grado IP68. Inoltre nasconde una batteria bella grande da 4610 mAh con ricarica cablata 90 W e ricarica wireless a 50 W. Monta il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 GB di RAM, tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet e memoria interna da 512 GB che non si esaurisce mai.

Insomma una vera promozione coi fiocchi, da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e le unità disponibili si esauriscano vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 14 a soli 652,99 euro, invece che 926,80 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.