Xiaomi 13T 8+256GB in super offerta a 499,90€ sul Mi Store (anche in 24 rate a interessi zero)

Nell’ambito degli Sconti di Carnevale del Mi Store, il nuovo medio gamma Xiaomi 13T nella versione 8+256GB è in offerta a 499,90 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, 200 euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 699,90 euro. Lo smartphone in questione è eleggibile anche per il coupon omaggio di 20 euro per i nuovi utenti che effettuano un ordine di importo pari o superiore a 199 euro. Inoltre, se il tuo budget attuale non ti permette di affrontare una spesa simile, puoi optare per il pagamento in 24 rate a interessi zero.

Il sistema di fotocamere professionale Leica, l’ottima fluidità dello schermo e le prestazioni del processore MediaTek sono gli elementi chiave del nuovo 13T di Xiaomi. Non a caso, è considerato uno dei migliori medi di gamma presenti oggi sul mercato.

Xiaomi 13T al prezzo più basso sul Mi Store

Uno dei fiori all’occhiello del modello 13T è il sistema camere realizzato da Xiaomi in collaborazione con Leica. L’obiettivo principale vanta un sensore da 50MP, con lunghezza focale equivalente da 24 mm, apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica, per scatti superiori alla media in questa fascia di prezzo.

Un altro punto di forza del telefono è il DotDisplay da 6,67 pollici, un nuovo AMOLED top di gamma con una luminosità massima fino a 2.600 nit e 446 PPI. Oltre a essere uno schermo bellissimo, è anche molto godibile nell’esperienza d’uso di tutti i giorni, grazie a una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Lo Xiaomi 13T è in offerta a soli 499,90 euro sul Mi Store, con la possibilità di beneficiare di un coupon omaggio del valore di 20 euro e dilazionare il pagamento in 24 rate mensili a interessi zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.