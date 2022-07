Xiaomi 13: verrà costruito in ceramica, a quanto pare

La nuova serie di punta dell’OEM cinese numero uno al mondo dovrebbe godere di una versione speciale realizzata in ceramica dall’azienda cinese BYD. Xiaomi 13 è pronto a sbarcare sul mercato, ma cosa sappiamo ad oggi di questo nuovo super flagship?

Certo, l’azienda ha appena tolto i veli alle ammiraglie per la seconda metà dell’anno; stiamo parlando di Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra, ma già si inizia a parlare del device per il 2023.

Xiaomi 13: cosa aspettarci dalle ammiraglie per il nuovo anno?

Come detto, la compagnia ha tolto i veli alla serie 12S in Cina. Adesso, un noto tipster cinese (Digital Chat Station), ha detto che la nuova serie di flagship asiatica potrebbe avere una versione realizzata in ceramica o, addirittura, si dice che avrà un telaio in ceramica su tutta la linea. Dovrebbe essere BYD a costruire questo prodotto, ma staremo a vedere. Scocca o back cover? È qui il dilemma. Fra le altre cose, anche il 12S Ultra avrebbe dovuto avere una scocca in ceramica, ma sembra che la compagnia abbia cambiato idea all’ultimo.

Il suddetto materiale lo abbiamo visto nelle ammiraglie della serie Mix (Mix 4 e Mix Fold), ma sappiate che a causa della sua struttura, non si possono avere device sottili e leggeri, come abbiamo notato. Sarà davvero curioso vedere cosa si inventerà la società per i dispositivi next-gen.

La nuova line-up di punta dovrebbe arrivare a fine anno; si dice che quest’anno il debutto della stessa dovrebbe avvenire a novembre, contestualmente al lancio dello Snapdragon 8 Gen 2. Ci sarà un modello vanilla e un Pro (sono già stati avvistati in rete con i nomi in codice Nuwa e Fuxi).

Cosa aspettarci non lo sappiamo; sicuramente saranno potentissimi e avranno ottiche co-sviluppate da Leica. Intanto vi invitiamo a restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito. Se volete un flagship killer però, vi consigliamo Xiaomi 12X a soli 481,00€ su Amazon.

