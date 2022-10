Xiaomi 13 Pro si mostra in tutta la sua "bellezza" (FOTO)

In queste ore è appena trapelata sul web un’immagine che ritrae il nuovissimo flagship Xiaomi 13 Pro in tutto il suo splendore. Certo, osservando il dispositivo nella foto emersa in rete, forse notiamo un prodotto un pelino troppo anonimo, cosa che ci fa molto strano considerando che la compagnia è sempre stata molto attenta al design dei suoi smartphone.

Notiamo con precisione il modulo fotografico quadrato, la dicitura “Leica” che accompagna i sensori, il flash Dual LED e non solo. Sembra che questa sia la versione Pro della gamma che sarà composta, secondo le indiscrezioni, da soli due smartphone.

Xiaomi 13 Pro: tutto quello che sappiamo

Come detto, sul modello base abbiamo già appreso moltissime indiscrezioni. Se da un lato abbiamo visto tutto e di più su quel prodotto, adesso ci aspettiamo di conoscere con calma anche l’iterazione di punta. Grazie al portale di TechGoing che ha condiviso il tutto sul web, possiamo dare uno sguardo al telefono in questione. Se ricordate, Xiaomi 13 aveva un design molto simile, stando alla foto che era emersa pochi giorni fa. I due flagship comunque, dovrebbero venir annunciati nel corso del prossimo mese, verosimilmente dopo il debutto dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Inoltre, vediamo che il telefono di Xiaomi sembra essere di color silver, ma ci aspettiamo anche colorazioni al momento del debutto, proprio come abbiamo avuto lo scorso anno con la serie del 2021. Piccola precisazione: pare che non ci sarà un flagship killer; nessun Xiaomi 13X, a quanto pare.

Dalla foto però, non vengono riportate le specifiche tecniche dello smartphone, ne in merito al modulo fotografico ne alle caratteristiche. Per esempio, scopriamo che lo schermo sarà un’unità AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 120 Hz. Ci sarà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (ancora da svelare) con 12 GB di memoria RAM (3 GB di memoria virtuale in più), Android 13 con skin MIUI 14. Il suddetto smartphone è stato avvistato sull’ente China 3C con il numero di modello 2210132C. Si dice che godrà del supporto alla fast charge da 120W.

