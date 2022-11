Xiaomi 13 Pro: la fotocamera non sarà un elemento "inedito"

È arrivato novembre e finalmente Qualcomm svelerà il nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 2. Il chip in questione sarà la nuova piattaforma next-gen del costruttore americano e lo vedremo a bordo delle ammiraglie per il 2023. Ci sono già diversi brand che sono pronti sulla rampa di lancio per svelare il loro smartphone premium con all’interno il suddetto SoC. Fra questi troviamo Xiaomi e Motorola che hanno pronte le loro ammiraglie già da diverso tempo.

Stando alle indiscrezioni, addirittura si dice che l’OEM cinese svelerà la line-up Xiaomi 13 già in questo mese, anche se altri rumors suggeriscono un debutto a dicembre. Ad ogni modo, oggi sono emersi nuovi dettagli sulla variante Pro di questa serie di flasgship; analizziamoli insieme.

Xiaomi 13 Pro: stessa fotocamera di Xiaomi 12S Ultra, a quanto pare

Stando ai report infatti, ci sarà il nuovo processore ma anche un’ottica principale da 50 megapixel con sensore Sony IMX989 da 50 Megapixel e avente dimensione di un pollice. Sì, è la stessa ottica presente sullo Xiaomi 12S Ultra. Si parla di un chip realizzato congiuntamente da Sony e dall’azienda cinese, costato circa 15 milioni di dollari fra ricerca e sviluppo. Si dice che anche il Vivo X90 disporrà di tale feature, ma al momento è solo una speculazione.

Fatta eccezione per questo elemento, gli altri dettagli saranno quasi identici a quelli dello Xiaomi 12 Pro; non ci saranno grossi aggiornamenti. Sì, ci sarà la partnership con Leica, il chip Surge C2 ISP, il Surge P2 e molto altro ancora, ma nulla di nuovo. Lo schermo sarà un pannello AMOLED E6 di Samsdung con refresh rate variabile fino a 120 Hz. Ci sarà un processore Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, skin MIUI 14 e Android 13 al seguito. Arriverà insieme allo Xiaomi 13 e al 13 Lite.

