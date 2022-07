Xiaomi 13 e 13 Pro: presentazione a novembre ma arriveranno a dicembre

Secondo le recenti indiscrezioni apprendiamo che i top di gamma Xiaomi 13 e 13 Pro arriveranno a novembre. I device saranno presentati con un mese di anticipo ma verranno commercializzati non prima dell’ultimo mese dell’anno. Facciamo il punto su quanto abbiamo appreso in queste ore da un leak emerso online.

Xiaomi 13: cosa aspettarci?

Pochi giorni fa abbiamo conosciuto i nuovissimi Xiaomi 12S, dei top di gamma incredibili che vantano lo Snapdragon 8+ Gen 1 e ottiche cosviluppate da Leica. Ci ha stupito il 12S Ultra, che dispone anche di un sensore da 1 pollice super innovativo. Ma cosa ci aspettiamo dai modelli per il 2023? Oggi scopriamo nuovi dettagli grazie ad un leak trapelato da Ice Universe.

Il tipster ha previsto che il duo di ammiraglie next-gen di Xiaomi presenterà caratteristiche uniche: pensiamo allo schermo con cornici identiche su tutti i lati, refresh rate adattivo da 120 hz e risoluzione 2K.

Digital Chat Station invece, aggiunge che i terminali presenteranno il chip Qualcomm SM8550 (Snapdragon 8 Gen 2). Il chipmaker americano starebbe sviluppando questa soluzione in pochissimo tempo e si dice che è pronto a mostrarla al pubblico con un mese di anticipo rispetto al solito. Lo Snapdragon Summit potrebbe tenersi infatti a novembre e proprio in questo mese ptoremmo conoscere in anteprima i nuovissimi Xiaomi 13 e 13 Pro. Non mancheranno ottiche sviluppate da Leica e certificazioni IP su tutti i fronti.

Piccola curiosità: si dice che anche i flagship di Samsung adotteranno lo Snapdragon 8 Gen 2 su tutti i modelli; questo chipset sarà costruito da TSMC mediante un processo architettonico a 4 nanometri con struttura a tre cluster: 1+3+4.

Nelle notizie correlate, se volete fare un buon affare, vi consigliamo lo Xiaomi 12X, un flagship killer da 478,00€ su Amazon. È un device di fascia medio alta con processore Snapdragon 870 di Qualcomm, schermo derivante dal modello di punta, design compatto ed elegante e ottiche di pregio. Lo trovate in offerta in queste ore sul sito di Amazon Prime ma viene venduto e spedito da un venditore terzo.

