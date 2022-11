Xiaomi 13: certificato e pronto al lancio, ci siamo quasi

Ci siamo: manca davvero poco al debutto dello Xiaomi 13. Il dispositivo potrebbe presto giungere sul mercato indiano oltre che in quello asiatico, ma per vederlo in Europa ci toccherà aspettare qualche mese in più.

Xiaomi 13 arriverà in due versioni: una standard e una Pro. Queste due varianti saranno simili ma anche identiche su molti fattori. Ora, grazie ad un leak appena trapelato sul web scopriamo che il device base è stato avvistato sul sito indiano della BIS, suggerendo un debutto imminente. Dai report precedenti abbiamo visto che i due smartphone disporranno della nuova soluzione di punta di Qualcomm, il processore Snapdragon 8 Gen 2. Non di meno, saranno equiparati con tre sensori posteriori. Andiamo con ordine.

Come detto, Xiaomi 13 è stato avvistato sul BIS con il numero di modello “2210132G“. Il sito non riporta le specifiche tecniche ma suggerisce che arriverà in India nel prossimo futuro. Dapprima però lo vedremo in Cina, verosimilmente alla fine del mese o all’inizio del successivo. Il debutto indiano dovrebbe avvenire nelle prima settimane del 2023, mentre da noi solo in primavera.

Xiaomi 13: tutto quello che sappiamo prima del lancio

Dai rapporti precedenti abbiamo letto che la versione basica della gamma Xiaomi 13 potrebbe esser alimentata dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo schermo potrebbe essere un’unità AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FullHD+. Il fingerprint dovrebbe essere ottico in-display e potrebbe esserci una main camera da 50 megapixel. La skin sarà la MIUI 14 basata su Android 13.

L’estetica richiamerà molto quella del Nothing Phone (1) e quindi quella di iPhone 12 con il frame squadrato, frame in alluminio e cornici contenute. Il pannello sarà flat e ci sarà il classico foro per la selfiecam. Restate connessi con noi, vi aggiorneremo con le ultime novità non appena sapremo maggiori informazioni in merito.

Vi segnaliamo però che Xiaomi 12T Pro 5G, il top di gamma del momento, si trova su Amazon all’incredibile prezzo di soli 797,09€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device.

