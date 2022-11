Xiaomi 13 avrà un design tutto nuovo, ma "già visto" (FOTO)

Sui nuovi flagship di casa Xiaomi sappiamo ora tutto, ma in queste ore stiamo vedendo sul web dei render CAD che ci mostrano come saranno fatti dal punto di vista estetico. Grazie all’insider OnLeaks possiamo avere una prima idea sull’estetica del modello Pro e della controparte più piccola, la versione basica. Quest’ultima, guardando le immagini, notiamo che sarà diversa dall’iterazione più costosa, ma richiamerà altri device esistenti in commercio.

Xiaomi 13 richiama iPhone 12 o Nothing Phone (1)?

Parliamo di Xiaomi 13 da giugno, bene o male. Adesso, grazie ai render CAD di OnLeaks, realizzati in collaborazione con CertiDeal, apprendiamo che il modello Pro avrà un pannello curvo e un foro al centro, il tutto incastonato in un display da 6,7 pollici. Il prodotto misurerà 163 x 74,6 x 8,8 mm x 11,8 mm.

La versione basica invece si discosterà dall’ultimo design dell’azienda. Ci sarà uno schermo flat con bordi che richiamano quelli di iPhone 12/13/14 e perfino il Nothing Phone (1). Posteriormente avremo un quadrato con all’interno tre sensori. Forse questa parte è quella meno interessante, ma il frame laterale è quello che ci stupisce di più.

Come detto, lo schermo non sarà curvo, ma sarà flat da 6,2 pollici con dimensioni di 152,8 x 71,5 x 8,3 mm. Sotto la scocca ci sarà un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM al seguito. Ci sarà la skin MIUI 14 basata su Android 13.

Il telefono adotterà un sensore OIS Sony IM8XX ma ancora è sconosciuto. A dirlo ci ha pensato il tipster Digital Chat Station. Non mancheranno ultrawide da 50 Mpx e teleobiettivi da 50 Mega. La serie potrebbe presto venir lanciata in Cina ma nel resto del mondo dovrebbe arrivare non prima della prossima primavera.

Se volete fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo l’ottimo flagship killer Xiaomi 12T 5G a soli 599,90€ con spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.