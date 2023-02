Xiaomi 13 5G: ecco quanto costerà da noi

Mancano pochissimi giorni al debutto ufficiale dei nuovi flagship Xiaomi 13 e 13 Pro in Europa. L’azienda cinese, infatti, presenterà i device per il mercato nostrano durante un evento dedicato che terrà all’interno del Mobile World Congress.

Ricordiamo che i due smartphone di punta sono già stati annunciati in Cina; l’OEM asiatico li ha annunciati poco prima della fine del 2022. Ora che ci avviciniamo al lancio internazionale, emerge in rete il prezzo di vendita ufficiale per la variante vanilla. A riportare questo dato ci ha pensato l’insider Roland Quandt con un post su Twitter.

Xiaomi 13: costerà più del previsto?

Stando a quanto rivelato da Quando, la versione base dello Xiaomi 13 costerà 999,00€ e presenterà la configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il prezzo europeo sarà decisamente più elevato della controparte indiana che si attesterà attorno ai 4299 RMB, ovvero 588€ al cambio. Non sappiamo quanto costerà il modello Pro.

Insieme ai due telefoni però, il brand dovrebbe annunciare un terzo prodotto. Stiamo parlando dello Xiaomi 13 Lite, un midrange premium dal prezzo low-cost che, secondo i rumors, dovrebbe essere il rebrand ufficiale del famigerato Civi 2 uscito mesi fa in Cina. Dovrebbe costare 499,00€ nella versione da 8+128 GB.

Xiaomi 13 5G 8/256GB will set you back a lovely 999 Euro in Germoney. Ooof. https://t.co/XkolXmiOhI pic.twitter.com/q1nQA7gn3Y — Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023

Tornando allo Xiaomi 13 base invece, questo top di gamma dovrebbe presentare uno schermo da 6,36 pollici con risoluzione FullHD+, tecnologia AMOLED al seguito, luminosità di picco di 1900 nit, refresh rate variabile fino a 120 Hz, fingerprint in-display e supporto all’HDR10 e al Dolby Vision. Non mancherà la certificazione IP68, una batteria capiente da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, alla wireless charging da 50W e alla reverse charging da 10W. Il SoC di bordo sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR5 e da storage UFS 4.0 da 256 GB. Dulcis in fundo, ci sarà una main camera Leica con sensore principale da 50 Mpx con OIS al seguito.

