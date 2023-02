Xiaomi 13 Lite (128 GB): ecco quanto costerà da noi

In queste ore è emerso in rete il prezzo ufficiale per il mercato europeo del nuovo midrange Xiaomi 13 Lite. Il dispositivo verrà annunciato durante un evento speciale dell’azienda cinese, previsto per il 26 febbraio 2023. Nello specifico, la presentazione avverrà all’interno del Mobile World Congress.

L’OEM asiatico si sta preparando per svelare una nuova gamma di dispositivi premium nel mercato internazionale. La line-up Xiaomi 13 verrà annunciata a breve e all’interno della serie vedremo un modello basico, un Pro e un Lite. Grazie al video di unboxing trapelato, scopriamo che in realtà, lo Xiaomi 13 Lite è la versione rebrandizzata del CIVI 2.

Inoltre, l’insider del web Roland Quando ha appena comunicato quale sarà il costo ufficiale del prodotto per l’Europa; si dice che da noi costerà 499€. Ovviamente fa rifermento alla versione basica con 128 GB di memoria. Ci sarà anche la variante da 256 GB che costerà 549€ e infine, un modello di fascia altissima con 12 GB di RAM e 256 GB.

Xiaomi 13 Lite: cosa sappiamo del midrange?

Scopriamo che il mediogamma presenterà le medesime caratteristiche del Civi 2, visto che sarà il rebrand del terminale uscito pochi mesi fa in Cina.

Avrà uno schermo AMOLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Anteriormente presenterà anche una pillola contenente due selfiecam.

Xiaomi 13 Lite 128GB 499 Euro. It's the actual Civi2 incl the Android Dynamic Island. pic.twitter.com/eJN6kOiqYl — Roland Quandt (@rquandt) February 16, 2023

Infine, secondo i report, Xiaomi 13 Lite avrà un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 sotto la scocca con 12 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 256 GB di storage UFS 2.2. Non mancherà una batteria da 4500 mAh con ricarica da 67W.

Fotograficamente ci saranno due lenti da 32 Megapixel e posteriormente invece, una main camera Sony IMX766 da 50 Mpx, un’ultrawide Sony IMX376K da 20 Mega e un macro da 2 Mpx.

In attesa di questo midrange, segnaliamo che Xiaomi 12X si trova in sconto a 499,99€ su Amazon con spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati.

