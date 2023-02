Xiaomi 13 si mostra prima del debutto ufficiale in nuove foto dal vivo

In queste ore sono emerse delle immagini che mostrano il contenuto della confezione del nuovo flagship Xiaomi 13; il device è atteso, insieme al suo “fratellone” 13 Pro, al MWC 2023 di Barcellona.

Prima del lancio, scopriamo che la variante Global della serie Xiaomi 13 è prossima al rilascio internazionale; dalla scatola di vendita apprendiamo molti dettagli interessanti. Inoltre, in una fuga di notizie separata, scopriamo come sarà fatto esteticamente il modello Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13: cosa sappiamo ad oggi?

Dalle immagini condivise scopriamo il telefono vanilla nella sua colorazione bianca. Le foto sono state condivise dall’insider Snoopy Tech. Aprendo le confezioni poi, vediamo che la variane internazionale riceverà, oltre al cavo per la ricarica, anche l’adattatore da 67W.

Notiamo che nella scatole ci sarà la classica cover in silicone TPU trasparente. Sul fronte delle specifiche sappiamo che il telefono presenterà un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, una batteria capiente con ricarica rapida wireless da 50W, sarà certificato IP68 contro acqua e polvere e non mancherà una tripla ottica sul posteriore con main camera da 50 Megapixel.

Per quanto riguarda lo Xiaomi 13 Ultra vediamo un design molto particolare (che a tratti richiama quello dei Vivo di punta); il modulo fotografico è contenuto in un cerchio rialzato, con tutte le lenti all’interno. Ci saranno quattro sensori: principale (Sony IMX989 da un pollice), uno periscopico, uno ultrawide e uno misterioso ancora da scoprire.

In attesa dei nuovi modelli (che avranno sicuramente un costo elevato), vi consigliamo Xiaomi 12 da 8+128 GB a soli 581,26€ su Amazon, con lo sconto del 27% sul prezzo di listino. Questo è un top di gamma incredibile che però ha un prezzo davvero eccellente; lo pagate quanto un midrange premium ma ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia di punta che va bene sia per l’uso social che per il gaming. È anche un ottimo cameraphone; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.