Xiaomi 13, 13 Pro e 13S Ultra verranno svelati durante il MWC 2023

Il debutto globale della nuova serie di flaghship Xiaomi 13 potrebbe essere dietro l’angolo. A quanto apprendiamo in queste ore, scopriamo che il duo di smartphone premium potrebbe venir annunciato durante il MWC 2023 di Barcellona.

Se ricordate, in Cina la gamma è stata svelata nel mese di dicembre ma non abbiamo avuto un lancio internazionale. Ora la compagnia potrebbe pianificare il rilascio dei gadget per il nostro mercato. Unitamente ai due telefoni potremmo conoscere anche lo Xiaomi 13 Lite e il super flagship Xiaomi 13S Ultra.

Xiaomi 13 e 13S Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Poche ore fa il colosso cinese ha annunciato che la line-up Xiaomi 13 (comprendente due modelli più due esclusivi) verrà lanciata in tutto il mondo durante la conferenza che terrà all’interno del MWC. Per chi non lo conoscesse, per MWC si intende il Mobile World Congress, una delle fiere tech più grandi d’Europa. Si terrà, come ogni anno, dal vivo a Barcellona.

Basti vedere anche il teaser promozionale che la società ha rivelato sul web; da questo poster notiamo che il brand ha intenzione di annunciare diverse nuove tecnologie al grande show europeo che si terrà alla fine di febbraio. Oltre alla versioni internazionali di Xiaomi 13 e 13 Pro vedremo anche un Lite (il midrange premium) e l’ammiraglia 13S Ultra.

Lo scorso Xiaomi 12S Ultra ha visto solo una commercializzazione asiatica ma il nuovo modello potrebbe giungere ufficialmente sul mercato internazionale, come ribadito anche dal CEO della compagnia. Questo smartphone sarà un cameraphone con sensore principale da 1 pollice, software di Leica, display con refresh rate da ben 120 o 144 Hz e risoluzione premium, skin MIUI 14 basata su Android 13 e processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm sotto il telaio.

