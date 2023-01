Xiaomi 13 Lite è appena stato avvistato sul Google Play Console

Il nuovo midrange premiuim Xiaomi 13 Lite è appena stato avvistato all’interno del Google Play Console. Il dispositivo è prossimo al debutto internazionale, come si presume.

Lo scorso mese la compagnia cinese numero uno al mondo ha svelato le due iterazioni di punta Xiaomi 13 e 13 Pro in Cina. Adesso ha confermato la sua presenza al Mobile World Congress 2023 di Barcellona; all’interno della conferenza presumiamo che mostrerà la versioni internazionali del duo di ammiraglie per il mercato nostrano. Unitamente a questi prodotti, probabilmente vedremo il super top di gamma Xiaomi 13S Ultra ma anche il midrange economico Xiaomi 13 Lite, visto che è appena apparso all’interno del Google Play Console.

Xiaomi 13 Lite: cosa aspettarci?

Lo smartphone di fascia media si chiamerà Xiaomi 13 Lite ha il nome in codice “Ziyi” e dalle informazioni apprese, sappiamo che sarà la versione internazionale del famoso ed elegantissimo Xiaomi Civi 2 uscito in Cina pochi mesi or sono. Il device avrà un pannello con bordi curvi e selfiecam posta al centro del pannello e posteriormente invece ci aspettiamo un modulo rettangolare con tre sensori all’interno. Lo schermo avrà una risoluzione di 1080 x 2400 pixel con 440 PPI.

Sotto la scocca ci aspettiamo un processore di Qualcomm avente il numero di sistema SM7450 che sembra corrispondere al famoso Snapdragon 7 Gen 1. Il processore avrà quattro core con frequenza di clock a 2,4 GHz e altri quattro a 1,8 GHz. Ci sarà la GPU Adreno 644 a bordo con 8 GB di memoria RAM, skin MIUI 14 basata su Android 12 pronta all’uso.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo Xiaomi 12 Lite 5G a soli 474,00€ su Amazon con spese di spedizione gratuite incluse. È un ottimo smartphone, vantaggioso, leggero, performante e con una buona batteria. Ha 256 GB di memoria interna e una cella energetica da 4300 mAh che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.