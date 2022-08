Xiaomi 12T senza veli: tutto quello che c'è da sapere

In queste ore sono trapelate sul web le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi 12T, il super flagship pronto al debutto dell’OEM cinese numero uno al mondo. Scopriamo anche che il device disporrà di tante tecnologie rivoluzionarie fuori e dentro la scocca, ma andiamo con ordine.

Come detto, Xiaomi ha intenzione di lanciare presto delle nuove ammiraglie premium facenti parte della line-up Xiaomi 12T. I device riceveranno il processore Dimensity 8100 di casa MediaTek, vanteranno tre sensori fotografici con main camera da 108 Mpx e non solo.

Xiaomi 12T: cosa sappiamo sulla nuova ammiraglia?

L’indiscrezione arriva da un report di Xiaomiui, noto portale molto attivo per le notizie di casa Xiaomi, Redmi e POCO. In queste ore apprendiamo che lo Xiaomi 12T sarà un flagship davvero intrigante che arriverà sul mercato con un costo molto contenuto; non di meno, potrebbe essere dotato di un processore Dimensity 8100 di MediaTek basato su un nodo architettonico a 5 nanometri.

Unitamente a questo SoC, scopriamo che il dispositivo sarà abbinato ad banchi RAm da 8 GB, a memorie rapide UFS 3.1 e che presenterà uno schermo OLED con risoluzione di 2712 x 1220 pixel. Fra le altre cose citiamo la presenza di un fingerprint in-display e di una back cover con sensore principale da 108 megapixel, l’ISOCELL HM6 di Samsung, coadiuvato da un’ultrawide Samsung S5K4H7 e da un macro da 2 Mpx. Anteriormente invece vedremo una selfiecam Sony IMX596 da 20 Mega. Non sappiamo nulla sulla batteria del gadget, ma ci aspettiamo che disponga del supporto alla fast charge cablata da 67 o 120W.

Nelle notizie correlate vogliamo suggerivi l’acquisto di un vero e proprio flagship killer, lo Xiaomi 12X che oggi si porta a casa da Amazon a soli 519,00€ al posto di 699,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Dispone di uno schermo super risoluto ma compatto da 6,1 pollici e del processore Snapdragon 870 di casa Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

