Xiaomi 12S Ultra: la fotocamera è più piccola del previsto?

Secondo quanto si evince dall’ultimo video teardown di JerryRigEverything, scopriamo che il nuovo Xiaomi 12S Ultra dispone di un sensore fotografico più piccolo del previsto.

Facciamo il punto: il 12S Ultra è l’ultima ammiraglia dell’OEM cinese. Si presenta come il top di gamma assoluto, in grado di garantire performance fotografiche inimmaginabili grazie alla presenza del super sensore da 1 pollice. Tuttavia, il teardown appena emerso in rete ci ha destato non pochi dubbi: ecco perché.

Xiaomi 12S Ultra: il mistero del sensore da un pollice

Osservando il design del telefono notiamo sicuramente il grande modulo fotografico che contiene il super obiettivo principale e le altre ottiche secondarie ma dal video di smontaggio eseguito dagli esperti di JerryRigEverything, scopriamo un elemento alquanto bizzarro.

Lo YouTuber Zack Nelson afferma che il grande modulo fotografico serve per “fare scena e nascondere ciò che c’è realmente sotto la lente”. Dopo aver rimosso la back cover, possiamo notare una configurazione a tripla lente ed è proprio qui che è presente il super obiettivo fotografico.

Si vede che il sensore principale non è quello posto al centro, ma quello posizionato a sinistra. Fra le altre cose, Nelson ha anche testato a lungo il sensore da 1 pollice e ha scoperto che l’OEM tecnologico è stato generoso ma non è stato poi così rivoluzionario all’atto pratico. Misurando il suddetto chip di lato e in diagonale, ha scoperto che la fotocamera reale è molto più piccola del sensore stesso. Certo, questo è comunque il più grande che si sia mai visto su un telefono, e Xiaomi non ha falsato le cose.

Tuttavia, occorre fare un distinguo: la fotocamera è più piccola, ma il sensore no. Questo avviene perché quest’ultimo viene misurato in altri modi non convenzionali; non si misura la dimensione fisica, ma il diametro del cerchio all’interno del quale il chip viene inserito.

Un po’ complesso come ragionamento, ma serve per farci capire come le due cose siano diverse, ma collegate.

