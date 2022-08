Xiaomi 12T Pro: tutto quello che sappiamo prima del lancio

In queste ore il nuovissimo top di gamma Xiaomi 12T Pro è appena stato avvistato all’interno del database della FCC; da questo portale scopriamo quali saranno le specifiche tecniche principali del suddetto prodotto.

Pochi giorni fa, Xiaomi ha svelato il Mix Fold2 e il Redmi K50 Ultra: entrambi sono prodotti premium con Snapdragon 8+ Gen 1. Il secondo gadget verrà commercializzato come Xiaomi 12T Pro nel mercato internazionale. Sappiamo già quale sarà il suo prezzo di vendita e che disporrà di una fotocamera principale da 200 Megapixel sul posteriore. Ora lo smartphone ha fatto capolino presso il portale della FCC e ha rivelato molte delle sue caratteristiche tecniche di cui disporrà.

Xiaomi 12T Pro: facciamo il punto

Secondo il sito della FCC infatti, Xiaomi 12T Pro ha il numero di modello 22081212UG. Presenta il supporto al Dual SIM, al Dual Band WiFi, al 4G LTE, al 5G e non solo. Ci sarà anche l’NFC per i pagamenti contactless. Verrà commercializzato in tre configurazioni differenti:

12+256 GB;

8+256 GB;

8+128 GB di RAM.

Fra le altre cose, ci aspettiamo uno schermo OLED con risoluzione FullHD+ da 6,67 pollici con tecnologia da 144 Hz al seguito. Non mancherà uno scanner per le impronte digitali (fingerprint) posto sotto lo schermo.

A guidare il tutto troveremo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con RAM di tipo LPDDR5 e memorie rapide di tipo UFS 3.1. La batteria invece sarà da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W. Concludiamo con la presenza della skin MIUI 13 basata su Android 12.

Sul fronte ottico, il sensore principale sarà un obiettivo da 200 Megapixel (il Samsung HP1 o l’HP3). Sarà coadiuvato da un’ultrawide da 8 Mpx e da un macro da 2 Mega. Anteriormente potremmo trovare uno snapper selfie da 20 Mpx.

