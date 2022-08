Redmi K50 Ultra arriverà anche da noi, ma non come lo immaginate

Il nuovissimo flagship appena presentato, il Redmi K50 Ultra, arriverà presto nei mercati internazionali con il moniker Xiaomi 12T Pro. A dirlo è un noto tipster online.

Come tutti sappiamo, la line-up Xiaomi 12T verrà presto commercializzata nel resto del mondo; da un recente report scopriamo quali saranno le configurazioni, le colorazioni e i prezzi dei suddetti smartphone di fascia alta. Come detto, grazie alle informazioni di un noto analista, scopriamo che il K50 Ultra del sub brand verrà presentato come Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T Pro aka Redmi K50 Ultra: tutto quello che sappiamo

A riportare le ultime indiscrezioni in merito ci ha pensato il noto tipster del web Kacper Skryzper che pare sia riuscito ad individuare il modello Pro della linea 12T all’interno dei nuovi telefoni supportati dai servizi Google. Il device ha il numero di modello 22081212 e il suo nome commeciale sembra essere “diting”. Adesso scopriamo quindi che questo terminale, altro non è che il Redmi K50 Ultra sotto mentite spoglie.

Giusto come “remind me”, vi ricordiamo che il K50 Ultra è stato annunciato insieme al Mix Fold2. Il telefono ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, refresh rate da 120 Hz, supporto al Dolby Vision. Sotto la scocca troviamo un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da memorie RAM LPDDR5 e da storage UFS 3.1 fino a 512 GB.

L’ammiraglia ha anche un comparto fotografico d’eccellenza con sensore principale da 108 Megapixel, ultrawide da 8 Mpx e macro da 2 Mega. Anteriormente invece, citiamo lo snapper selfie da 20 Mpx. Ricordiamo che a dare energia al device ci pensa una batteria da 5000 mAh con fast charge da 120W al seguito.

Ovviamente lo Xiaomi 12T Pro avrà le medesime specifiche del terminale sopra descritto. Il suo prezzo per il mercato europeo dovrebbe essere di 849,00€ nella versione da 8+256 GB. Potrebbe arrivare ad ottobre insieme allo Xiaomi 12T avente il Dimensity 8100 Ultra di MediaTek.

