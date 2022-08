Xiaomi 12T Pro: "spottato" anche sul Google Play Console

Il nuovo Xiaomi 12T Pro è davvero prossimo al lancio; il dispositivo è stato avvistato ovunque e adesso ha fatto comparsa anche all’interno del Google Play Console. Il dispositivo presenterà un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di memoria RAM. Sarà il rebrand dell’attuale Redmi K50 Ultra commercializzato da poco in Cina.

Facciamo un passo indietro: l’OEM cinese numero uno al mondo svelerà prestissimo la nuova serie di punta per il mercato internazionale. Il brand asiatico si sta preparando per il debutto di Xiaomi 12T e 12T Pro in tutti i paesi. La versione vanilla sarà un flagship killer, mentre la seconda sarà un’ammiraglia incredibile dotata anche di una fotocamera principale da 200 Megapixel.

Xiaomi: cosa ci aspettiamo dallo 12T Pro?

Ad oggi, sia Xiaomi 12T che il 12T Pro sono stati avvistati su moltissimi portali per la certificazione come l’FCC, la NBTC, il SIRIM e non solo. Oggi il modello Pro è apparso sul Google Play Console rivelando così le sue specifiche e caratteristiche tecniche.

Come detto, il terminale premium è la versione internazionale dell’attuale Redmi K50 Ultra sotto mentite spoglie. Il sito menziona anche il fatto che lo schermo avrà una risoluzione da 2712 x 1220 pixel con una densità di 480 PPI. Unitamente a ciò, il porale conferma il fatto che il device presenta una CPU con otto core aventi una frequenza di base da 2 GHz a 3,2 GHz; la GPU invece è l’Adreno 730. Ovviamnte parliamo di un processore Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da RAM da 12 GB e sistema operativo da Android 12.

Lo schermo è un’unità AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K. Ha il refresh rate da 120 Hz e il supporto al Dolby Vision, il fingerprint in-display e foro per la selfiecam da 20 Mpx.

Posteriormente troveremo tre fotocamere con sensore Samsung HP1 da 200 Megapixel come main camera; ci sarà una macro da 2 Mpx, un’ultrawide da 8 Mpx e una batteria da 5000 mAh con fast charge da 120W.

Se volete fare un buon affare oggi, vi consigliamo Xiaomi 12 Lite a soli 457,92€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.