Xiaomi 12T Pro: il primo con supporto alla eSIM globale

Stando a quanto si apprende dal sito di Gizmochina, sembra che Xiaomi 12T Pro, il nuovo flagship della compagnia cinese numero uno al mondo, sia diventato il primo telefono dell’azienda a supportare le eSIM in tutto il pianeta.

Oramai i device eSIM diventano sempre più popolari; in un futuro non così prossimo non avremo più schedine fisiche e tutto funzionerà con quelle virtuali. Cambiare piano e provider quindi sarà un gioco da ragazzi e gli OEM di tecnologia avranno così più spazio dentro i device per l’inserimento di nuovi sensori e/o batterie più capienti. Pensiamo ll’iPhone 14 che, solo in America, gode del solo supporto alle eSIM. Nel resto del mondo è una pratica non così immediata e serve tempo per vederla diventare uno standard.

Xiaomi 12T Pro: il primo dell’azienda a supportare le eSIM in tutto il mondo

Ad oggi poi, la maggior parte di smartphone supporta sia le SIM fisiche che virtuali, ma oggi apprendiamo una bella novità con il nuovissimo device di punta Xiaomi 12T Pro.

Giusto per chi non lo sapesse, questo dispositivo è stato annunciato in tutto il mondo lo scorso 4 ottobre. Insieme al suddetto prodotto, la compagnia ha lanciato anche il 12T, un modello di fascia medio-alta che è identico a questo, ma differisce per alcune caratteristiche tecniche.

Segnaliamo che il 12T Pro (a proposito, è disponibile su Amazon a 899,90€ con spese di spedizione gratuite) arriva in due versioni: una nanoSIM+eSIM e una nanoSIM+nanoSIM. Noi ad esempio, possiamo usare la prima variante. Si dice che anche il futuro Xiaomi 12 Lite NE godrà del supporto a questa feature. Per chi non lo consocesse, il 12 Lite NE sarà la versione commeciale del bellissimo CIVI 2 lanciato poche settimane or sono.

Xiaomi 12T Pro poi, presenta uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2712 x 1220 pixel, refresh rate di 120 Hz e non solo. Sotto la scocca troviamo il SoC Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di storage UFS 3.1 e anteriormente abbiamo una selfiecam da 20 Mpx. Posteriormente invece, ci sono tre ottiche così ripartite: 200 Mpx, ultrawide da 8 mega f/2.2 e macro da 2 Mega. La batteria è da 5000 mAh con fast charge via cavo da 120W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.