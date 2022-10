Xiaomi 12T e 12T Pro UFFICIALI: top di gamma con focus sulle FOTOCAMERE

Xiaomi 12T e 12T Pro sono finalmente stati presentati ufficialmente: si tratta di flagship eccezionali, potenti e con il focus sul comparto fotografico. C’è un nuovo sistema di imaging che serve per realizzare scatti incredibilmente dettagliati e ricchi di colori. La compagnia è pronta a ridefinire il concetto stesso di creatività.

Xiaomi 12T e 12T Pro: perfetti per ogni utilizzo

Partiamo con ordine dal modello base. Si tratta di un flagship killer dal prezzo contenuto ma dalle performance eccezionali. Ci sono tre fotocamere da 108, 8 e 2 Megapixel che soddisfano le esigenze anche dei più esigenti. Perfette in condizioni di scarsa illuminazioni, offrono un dettaglio ottimo. Con Xiaomi 12T Pro però, abbiamo un sensore con in-sensor 2X che sfrutta la dimensone di 1/1,22″ per realizzare immagini che sembrano uscire fuori da una fotocamera di alto livello professionale. Messa a fuoco spaziale, camera principale da 200 Mpx e hardware che viene coadiuvato dal software e dall’AI di Xiaomi: semplicemente il top.

Come detto, si possono realizzare fotografie perfette anche con luce scarsa o con soggetti in rapido movimento (auto, moto, bici, persone che corrono, animali, etc). Con Xiaomi ProCut si potranno gestire le impostazioni migliori per creare il proprio scatto preferito. Con Ultra Burst infine, si potranno scattare 30 foto al secondo, proprio come se si usasse una reflex professionale.

Pensate che il fotografo Christof Wolf e Xiaomi hanno collaborato per creare un reportage forografico nella Valle di Ahr, una regione del Reno danneggiata da un alluvione avvenuto un anno or sono. La compagnia cinese ha voluto documentare il tutto e i lavori di ricostruzione al seguito, grazie alle potenzialità della camera da 200 Mpx del 12T Pro e alla bravura del fotografo Wolf. La società ha poi realizzato una mostra fotografica (con scatti fatti dai nuovi 12T e 12T Pro) durante l’evento di lancio di questi gadget.

Tornando ai prodotti, il 12T ha una batteria eccezionale: 5000 mAh con sistema di ricarica HyperCharge da 120W. Praticamente la ricarica completa avviene in soli 19 minuti e il telefono dura un giorno intero di utilizzo. Il sistema impara le abitudini delle persone al fine di garantire sempre le massime performance.

Xiaomi 12T presenta il processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra, con un focus sulla GPU tutta nuova che garantisce prestazioni lato gaming eccezionali, pur non essendo un gaming phone.

Xiaomi 12T Pro è il top del top: ha il nuovo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm realizzato da TSMC con un nodo architettonico a 4 nanometri che migliora drasticamente rispetto al passato grazie ad una struttura meno energivora e ad un sistema di dissipazione interno di nuova generazione.

Arriviamo ora allo schermo: entrambi presentano un pannelo CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 1220p con il supporto a ben 68 miliardi di colori. C’è l’AdaptiveSync, l’AdaptiveReading e molti altri software e tecnologie hardware che migliorano l’usabilità in ogni contesto.

Posteriormente i device sono realizzati in vetro smerigliato: catturano pochissimo le impronte e comunicano un senso di concretezza e compattezza unico in mano. Sono telefoni di alto livello, in tutto e per tutto.

Arriviamo ora ai prezzi e alla disponibilità sul mercato nostrano. Da noi Xiaomi 12T e 12T Pro sono disponibili in Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver.

Xiaomi 12T Pro costa 899,90€ sui vari store online nella versione da 12+256 GB ;

sui vari store online nella versione da ; La versione da 8+256 GB si porta a casa a 849,90€.

Curiosamente, Xiaomi 12T viene venduto in due tagli, da 8+256 GB a 649,90€ e da 8+128 GB a 599,90€ presso i negozi Xiaomi, con gli operatori di telefonia e su Amazon.

Ecco le offerte speciali per il lancio:

Dal 5 al 21 ottobre Xiaomi 12T da 8GB+256GB sarà in vendita a 649,9 euro in bundle con un prodotto a scelta tra Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder, mentre Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro in bundle con Redmi Pad. Su Amazon invece Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 12GB+256GB sarà acquistabile in bundle con Redmi Pad.

Infine, per la prima settimana di vendita, i prezzi Early Bird saranno i seguenti: