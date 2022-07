Xiaomi 12S Ultra e 12 Pro: a bordo una funzione SUPER esclusiva

Secondo quanto si apprende, i nuovi Xiaomi 12S Ultra e 12 Pro sembra che siano dotati di sensori di prossimità che si basano su una speciale AI (intelligenza artificale) realizzata dai tecnici di Elliptic Labs. Questo è un fornitore di software per l’AI famoso anche per aver costruito dei sensori smart virtuali. In queste ore ha presentato “Inner Beauty“, vale a dire degli elementi speciali che saranno presenti sui nuovi flagship dell’OEM cinese numero uno al mondo. Ricordiamo che il 12S Ultra presenta lo Snapdragon 8+ Gen 1 e il 12 Pro invece, il Dimensity 9000+ di MediaTek.

Xiaomi 12S Ultra: uno sguardo al sensore di Elliptic Labs

Riportiamo di seguito le parole del dirigente della compagnia Liala Danielsen:

La continua selezione da parte di Xiaomi del nostro sensore di prossimità virtuale AI per i suoi smartphone leader e il successo collettivo delle nostre aziende, evidenziano il motivo per cui la piattaforma AI Virtual Smart Sensor è una solida soluzione per il rilevamento di prossimità degli smartphone. La piattaforma AI Virtual Smart Sensor è una soluzione al 100% solo software che rende i dispositivi più intelligenti, più ecologici e più a misura d’uomo, consentendo i migliori e più innovativi design degli smartphone.

La gamma Xiaomi 12S è stata svelata pochi giorni fa dall’azienda in un evento esclusivo pensato per il mercato asiatico; i device godono tutti del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm basato sul nodo architettonico a 4 nm di TSMC, vantano 12 GB di memoria LPDDR5 e hanno ben 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Ci sono lenti cosviluppate da Leica.

Il sensore di Elliptic Labs serve per sepgnere lo schermo e disabilitare le funzioni quando gli utenti avvicinano il device all’orecchio per una chiamata; cosìfacendo si evitano tutti i tocchi involontari che spesso accadono; inoltre preserva anche la batteria visto che mette in “stand-by visivo” il display. Con un sensore basato sull’AI vengono meno tutti gli hardware esterni dedicati. Sappiamo che questo elemento arriverà su tutti i nuovi terminali del brand asiatico.

