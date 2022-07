Xiaomi 12S Ultra con ottiche Leica è qui e lascia tutti senza parole

Finalmente ci siamo: Xiaomi 12S Ultra è stato svelato dalla compagnia cinese. Il dispositivo vanta un meraviglioso schermo di ultima generazione con un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ottiche Leica al seguito e non solo. Vediamolo nel dettaglio.

La compagnia ha tolto i veli alla serie di punta Xiaomi 12S. Si tratta di tre modelli, o meglio quattro se si considera la versione con SoC Dimensity 9000+.

Xiaomi 12S Ultra: le caratteristiche

In primo luogo troviamo una back cover in pelle di mucca con un grande modulo fotografico composto da un anello circolare più piccolo contenente tutti i sensori. L’isola porta anche il brand di Leica, il noto costruttore tedesco; la partnership strategica trasformerà i device in veri cameraphone. Inoltre, piccola chicca estetica: la parte estera dell’anello è realizzata in oro 23K.

Tranquilli, la pelle è ecologica ed è realizzata in silicone e non si rovina o ingiallisce nel tempo. La compagnia assicura anche una certa usura allo sporco e non solo. Inoltre, anteriormente vediamo cornici minime senza bordi. Citiamo anche la certificazioe IP68 e c’è un sistema di raffreddamento inedito pensato per la gestione del calore. Il design è ispirato alle venature delle foglie.

Sotto la scocca c’è un processore Qualcomm Snpadragon 8+ Gen (4 nanometri) coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5 da 2 GB e memorie UFS 3.1. Anteriormente vediamo un pannello LTPO 2.0 da 6,73 pollici 2K AMOLED con refresh rate da 120 Hz, luminosità di 1500 nits e 521 PPI. Non manca il Dolby Visione e l’HDR10+.

Il fingerprint è sotto il display e gli speaker sono di Harman Kardon; completa il tutto anche il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, il chip Surge G1 e la MIUI 13 basata su Android 12. La batteria è da 4860 mAh con fast charge da 67W, wireless 50W e reverse charging da 10W.

Le lenti Leica Summicron sono presenti sulla back cover; ci sono tre ottiche con l’obiettivo principale Sony IMX989 che gode di HyperOIS che gira video in 8K, c’è un’ultra wide da 48 Mpx con FOV da 128°, teleobiettivo da 48 Mpx con zoom 120X e OIS al seguito.

Arriva in due colorazioni (verde e nera); c’è il modello base da 8+256 GB che costa 5999 Yuan, alias 896 dollari. Il modello da 12 GB con 256 GB di memoria costa 6499 Yuan e quello con 512 GB invece, 6999 Yuan. Non sappiamo quando verrà annunciato in Europa.

