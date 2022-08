Xiaomi 12S Ultra: buone notizie, potrebbe arrivare anche da noi

Secondo quanto riferito da un noto tipster online, sembra che il super flagship Xiaomi 12S Ultra arriverà anche da noi. Il device potrebbe presto venir lanciato anche nel mercato internazionale.

Torniamo indietro nel tempo; l’attesissima ammiraglia Xiaomi 12S Ultra 5G è approdata nel mercato locale il mese scorso. Il telefono faceva parte della line-up 12S del brand cinese che vede ben tre modelli in listino, ma questa particolare versione è stata da subito apprezzata dai fan asiatici. Gli utenti europei e internazionali erano alquanto delusi da questa scelta aziendale ma sembra che ora la compagnia stia tornando sui propri passi per rilasciare lo smartphone anche da noi.

Xiaomi 12S Ultra nel mercato internazionale: buone probabilità

L’indiscrezione ci arriva dal noto insider del web Mukul Sharma (aka Stufflistings su Twitter). L’uomo ha riferito che il colosso tecnologico asiatico potrebbe voler presentare il nuovo telefono nel mercato internazionale nelle settimane a venire.

Il 12S Ultra è stato annunciato in Cina poche settimane or sono, precisamente all’inizio di luglio scorso. Non si sapeva nulla di un’eventuale commercializzazione globale ma ora le cose sembrano essere diverse.

So the Xiaomi 12S Ultra could be coming to the global market after all. — Mukul Sharma (@stufflistings) August 18, 2022

Certo, sembra un’ottima notizia, anche perché il dispositivo è un cameraphone eccellente su tutti i fronti, ma onestamente vi consigliamo di prenderla con “un pizzico di sale”. Non è nulla di certo ma noi siamo un po’ scettici. Pensate che l’azienda deve ancora presentare la line-up Xiaomi 12T da noi (il debutto potrebbe essere previsto per settembre), a novembre svelerà la serie Xiaomi 13 in Cina, insomma, c’è un po’ di confusione. Non dimentichiamo poi la gamma Xiaomi 12S in terra natale, il Mix Fold2 appena svelato e il Redmi K50 Ultra.

Giusto per fare un veloce “remind me”, Xiaomi 12S ULtra è un modello premium con processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, schermo AMOLED LTPO 2.0 da 6,73 pollici con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz. La main camera è una lente da 50 Mpx coadiuvata da altre due ottiche e da un software Leica.

