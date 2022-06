Xiaomi 12S: tutte le specifiche emerse prima del debutto

Cosa sappiamo dei nuovi Xiaomi 12S e 12S Pro? Molte cose; grazie ad un informazione trapelata sul web, veniamo a conoscenza delle specifiche tecniche dei nuovi modelli prossimi al debutto. Facciamo il punto nell’articolo completo.

Sappiamo che l’OEM cinese numero uno al mondo ha intenzione di lanciare la nuova serie di device premium; non parliamo solo dell’ottimo Xiaomi 12 Ultra, il primo del brand con ottiche Leica e sensore da 200 Mpx, ma anche della line-up 12S, composta da due modelli (standard e Pro). Grazie ad un’informazione trapelata sul web, conosciamo le specifiche e le caratteristiche di questi due terminali prossimi al lancio.

Xiaomi 12S e 12 S Pro: cosa sappiamo?

Le informazioni ci arrivano dal noto tipster del web, Mukul Sharma che ha condiviso il tutto sul suo account Twitter. Stufflistings (questo il suo nome sul web) ha detto che ci saranno tre configurazioni:

8+128 GB;

8+256 GB;

12+512 GB.

I telefoni però, avranno tutti il medesimo processore: il nuovissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 realizzato con un processo architettonico a 4 nanometri da TSMC.

Xiaomi 12S

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/512GB

Snapdragon 8+ Gen 1



Xiaomi 12S Pro

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/512GB

120W

Snapdragon 8+ Gen 1



Xiaomi 12S Pro

8GB/256GB

12GB/512GB

Dimensity 9000 — Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2022

Il modello Pro invece, dovrebbe avere due processori differenti; da un lato troveremo la variante con Snapdragon, dall’altro invece, l’iterazione con chip MediaTek Dimensity 9000. Questo prodotto arriverà anch’esso in tre configurazioni:

8+128 GB;

8+256 GB;

12+512 GB.

Il D9000 però, riceverà solo due modelli: 8+256 e 12+512 GB.

Uno di questi terminali avrà anche il solito supporto alla ricarica rapida da 120W, mentre gli altri avranno tutti la fast charge cablata da 80W, che assicura comunque tempi di ricarica incredibili. Ovviamente si tratta di rapporti non ancora confermati, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare aggiornati per gli ulteriori aggiornamenti in merito.

Se state cercando un flagship super potente con prestazioni uniche e inarrivabili, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12 Pro, un’ammiraglia apprezzatissima da fan e utenti di tutto il mondo. Sarà vostra con soli 879,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.