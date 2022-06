Xiaomi 12S è stato avvistato online (RUMOR)

Il nuovo flagship dell’OEM cinese numero uno al mondo, lo Xiaomi 12S, è appena stato avvistato all’interno della piattaforma di Geekbench; il dispositivo sembra possedere il chipset appena annunciato, lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, abbinato a ben 12 GB di memoria RAM.

Stando a quanto si apprnde, la nuova gamma di punta 12S (comprendente il modello standard e Pro), verrà svelata fra pochissimi mesi. Come detto, ci saranno due prodotti premium e oggi, prima dell’annuncio ufficiale, la versione basica del duo si mostra sul web all’interno del portale per i benchmarking.

Xiaomi 12S: cosa sappiamo ad oggi?

Xiaomi 12S è stato quindi avvistato su Geekbench; la sua apparizione è contestuale a quella del modello Pro che è comparso pochi giorni or sono. Tra l’altro, quest’ultimo è stato avvistato anche sul sito cinese 3C. Il 12S dunque, ha il numero di modello 2206123SC. Dal sito, scopriamo che il terminale ha un processore octa core che hanno freuenza di 2.02 GHz, tre core da 2,75 GHz e uno gigante da 3,19 GHz.

Praticamente, dalla formazione possiamo intuire che il processore in questione è lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che viene abbinato a banchi RAM da 12 GB e ad una GPU Adreno 730. Possiamo ipotizzare anche che arrivi in altre configurazioni, verosimilmente con moduli di memoria virtuale più generosi. Non dovrebbe mancare la skin MIUI 13 basata su Android 12. Su Geekebench poi, il portatile ha segnato 1328 punti in single core e 4234 in multicore.

Tra le altre cose, scopriamo che il dispositivo godrà della ricarica rapida da 67W, proprio come il fratellone. Non mancherà un pannello AMOLED da 120 Hz, una main camera da 50 Mpx cosviluppata da Leica. Arriverà prima in Cina e nel resto del mondo subito dopo.

Intanto, se state cercando un’ammiraglia del brand asiatico, vi suggeriamo lo Xiaomi 12 a 753,49€ con spedizione gratuita.

