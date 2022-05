Xiaomi 12S Pro si mostra online: ecco cosa sappiamo

In queste ore stiamo sentendo parlare del famigerato Xiaomi 12S Pro, un dispositivo intrigante con processore Dimensity 9000 che dovrebbe giungere sul mercato nelle settimane a venire. Adesso, il terminale è stato avvistato online all’interno del portale Mi Code.

Facciamo il punto: sappiamo tutti che l’OEM cinese leader del mercato dovrebbe rilasciare presto delle nuove ammiraglie di punta con processori top di casa MediaTek e Qualcomm. Stiamo aspettando i primi flagship con Snapdragon 8 Gen 1 + ma adesso, un report rivela che Xiaomi 12S Pro avrà anche un’iterazione con Dimensity 9000 a bordo. Cosa sappiamo delle caratteristiche di questo device?

Xiaomi 12S Pro: due versioni differenti, a quanto pare

A riportare la notizia ci ha pensato il sito di Xiaomiui che ha individuato degli indizi sul suddetto device all’interno del Mi Code. Hanno scoperto che una variante speciale dello Xiaomi 12S Pro con Dimensity 9000 potrebbe essere in lavorazione. Non di meno, hanno confermato il tutto grazie al numero di modello dello stesso emerso sul database IMEI (2207122MC). Infine, hanno osservato che questo gadget avrà nome in codice “dauimer“.

Di fatto, è scontato che il telefono avrà due varianti differenti ma non sappiamo se faranno riferimento a due mercati diversi o se sarà solo una strategia di marketing. Facciamo ora il “remind me” di tutte le informazioni che sappiamo al momento:

Schermo AMOLED da 6,55″ con 402 PPI;

Tre fotocamere con principale da 64 Mpx, coadiuvata da una da 8 e una da 5 mega;

Snapper selfie da 16 Mega;

Batteria da 4500 mAh con fast charge da 67W, Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4+.

Android 12 e MIUI 13.

