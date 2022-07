Xiaomi 12S: la serie potrebbe non arrivare mai da noi

Ci sono brutte notizie per i fan di casa Xiaomi; sembra che i nuovi modelli top di gamma (12S, 12S Pro e 12S Ultra) non arriveranno da noi in Europa. Il lancio potrebbe restare un’esclusiva del mercato cinese.

Facciamo un passo indietro: proprio ieri l’azienda si è rivolta ai suoi account Weibo e Twitter per rivelare che la nuova line-up premium sarà annunciata il 4 luglio in Cina. All’interno della serie troveremo ben tre modelli,; tra questi figura anche la variante Ultra che dovrebbe essere la più potente del trio. Oggi, un noto insider della rete, ha riferito che questi prodotti non arriveranno nel resto del mondo.

Xiaomi 12S: un lancio “solo” cinese?

A riportare la notizia ci ha pensato il leakster Snoopy Tech che ha detto che questi dispositivi non avrebbero avuto una distribuzione internazionale; al contrario, il resto del mondo riceverà le varianti 12T.

C’è da dire che questa indiscrezione va controcorrente con quanto riportato dal CEO del brand, Lei Jun, che ha detto in più occasioni che i terminali sarebbero arrivati anche nel resto del mondo. Curiosamente, non abbiamo mai avvistato i numeri di modello internazionali dei suddetti gadget, ma solo quelli per la Cina.

❌ Xiaomi 12S won't launch overseas, China ONLY ❌ https://t.co/PIcRLwWpYL — SnoopyTech (@_snoopytech_) June 28, 2022

Certo, abbiamo trovato i device aventi – come numeri di modello – le seguenti nomenclature: 2206123SC, 2206122SC, 2207122MC e 2203121C, ma non c’è traccia delle varianti Global. Attenzione: i dispositivi sono quattro perché è incluso nella formazione anche il device con processore MediaTek Dimensity 9000+.

Ad ogni modo, cosa ne pensate? Oggi è troppo presto per tirare le conclusioni; noi vi consigliamo di aspettare nuove indiscrezioni e nuovi rumor. Noi vi terremo aggiornati come sempre.

Se però volete acquistare oggi un telefono top di gamma, vi consigliamo il super Xiaomi 12 Pro a soli 839,00€. Volendo, potete prenderlo oggi e pagare in comode rate con il servizio di Cofidis. È valido solo per i membri possessori di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.