Xiaomi 12 utilizzerà una fotocamera da 200 Megapixel?

Le prestazioni estreme della serie Snapdragon 888 quest'anno sono molto buone, tuttavia nel quotidiano non è riuscito a conquistare il cuore di tutti gli utenti. Ciò è dovuto all'elevata generazione di calore e al consumo energetico che non risulta essere in linea con le aspettative. Pertanto, molte persone non vedono l'ora che arrivi il futuro chip di punta Snapdragon 898 di Qualcomm. Le speculazioni emerse finora mostrano che il primo device con questo chipset verrà lanciato a dicembre. Xiaomi, Samsung, Nubia e altri produttori sono in corsa per presentare per primi un device con la suddetta CPU.

Xiaomi 12: ecco le nuove speculazioni

Tuttavia, si dice che lo Xiaomi 12 sarà il primo terminale ad arrivare con SoC Snapdragon 898 sul mercato. Oltre al miglioramento delle prestazioni, ci sono state diverse segnalazioni che indicavano che la serie di punta dell'OEM cinese avrebbe portato un grosso upgrade al comparto fotografico.

I rapporti iniziali affermano che Xiaomi 12 presenterà un sensore da 200 MP di Samsung, che è molto atteso. Tuttavia, l'ultimo rumor suggerisce che l'iterazione standard di questo smartphone non utilizzerà una camera principale con una simil risoluzione. Sembra che il terminale verrà fornito con una camera principale da 50 Mega avente una dimensione di circa 1/1,3″. Ci sarà anche un'ottica ultra-wide di alta qualità da 50 MP. La fotocamera principale dovrebbe supportare la stabilizzazione ottica OIS.

Inoltre, lo Xiaomi 12 non adotterà lo schema di stacking multi-camera ma sceglierà una configurazione a tripla lente di migliore qualità. Dai dettagli emersi sopra, sappiamo che tutti gli obiettivi presenti sul futuro flagship della compagnia asiatica saranno dei prodotti di punta.

Il nuovo terminale verrà fornito con uno schermo avente un'elevata frequenza di aggiornamento adattivo LTPO. Sotto il cofano, ci sarà una batteria dalla grande autonomia.

I nuovi terminali dovrebbe avere una capacità della batteria di circa 5000 mAh. Peccato però che la ricarica wireless sarà di soli 50 W a causa delle normative cinesi. Inoltre, la velocità di ricarica di questo telefono supererà il precedente record da 120W. La grande cella energetica si caricherà completamente in soli 20 minuti e questo stabilirà un nuovo record.