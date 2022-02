Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere... "un lingotto d'oro"

Il lancio della serie Xiaomi 12 a dicembre dello scorso anno è stato accolto con clamora dall'utenza, anche se in molti hanno segnalato la mancanza di un modello Ultra e alcuni hanno persino iniziato a sostenere che fosse stato eliminato dai piani dell'azienda. Nuove fughe di notizie in seguito hanno suggerito il contrario, dimostrando che un successore del “superflagship” dell'anno scorso è davvero in lavorazione. L'ultimo rumor ora suggerisce che il terminale disporrà di un frame centrale dorato.

Xiaomi 12 Ultra: premium è dire poco.

Le informazioni provengono da un affidabile insider del settore, ovvero Digital Chat Station, che ha anche rivelato che il frame centrale dello Xiaomi 12 Ultra sarà abbinato ad una cover posteriore bianca. Precedenti fughe di notizie avevano suggerito che il modulo della fotocamera posteriore sarebbe stato enorme e che avrebbe coperto l'intera larghezza del telefono. Il tipster ha ora rivelato che il modulo ospiterà una configurazione a “tripla fotocamera a matrice” e sarà colorato di nero.

Anteriormente ci sarà un display curvo 2K con un singolo foro allineato al centro. Ci si può aspettare che il pannello abbia anche altre specifiche di prim'ordine come una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco elevata, supporto HDR10+ e altro ancora.

Se lo Xiaomi 12 Ultra verrà effettivamente fornito con una configurazione a tripla camera posteriore, seguirà le orme dello Xiaomi 11 Ultra. Un informatore aveva precedentemente affermato che il dispositivo sarebbe stato dotato delle stesse lenti da 50 MP + 48 MP + 48 MP dell'11 Ultra. L'azienda quindi, starebbe lavorando sul solo comparto software, al fine di fornire prestazioni di prim'ordine.

Infine, Digital Chat Station, nello stesso post, ha rivelato che 12 Ultra non avrà un design unibody. Neanche il suo predecessore, quindi questa è un'altra somiglianza tra i due.