Xiaomi 12 Ultra: darà filo da torcere al Galaxy S22 Ultra

A dicembre, l'OEM cinese leader nel settore della telefonia ha ufficialmente rilasciato la serie Xiaomi 12 che include il modello standard, la versione 12 Pro e la super venduta 12X. Tuttavia, ci sono segnalazioni secondo cui l'azienda rilascerà anche un modello di punta, il 12 Ultra, probabilmente a marzo.

Xiaomi 12 Ultra: facciamo il punto

Alcune ore fa, il popolare leakster Weibo, @DCS ha suggerito che lo Xiaomi 12 Ultra utilizzerà un display da 6,7 ​​pollici. Afferma inoltre che questo smartphone vanterà un pannello con risoluzione 2K e avrà la stessa tecnologia LTPO del modello Pro. Questa feature si concentra sulla fluidità e sul risparmio energetico.

Nello specifico, sappiamo che l'LTPO viene utilizzato per ridurre il consumo energetico dei display dello schermo riducendo il consumo energetico dei pixel accesi. Dopo aver combinato i vantaggi di LTPS e IGZO, questa tecnologia consente di mantenere un'elevatissima mobilità degli elettroni e una velocità di reazione più rapida. I vantaggi di un minor consumo energetico possono portare ad una maggiore durata della batteria. Ancora più importante, la frequenza di aggiornamento minima dello schermo LTPO può essere di 1 solo Hz.

Su Xiaomi 12 Ultra, lo schermo sarà in grado di regolare il frame rate in modo intelligente, adattandolo in base al contenuto. In poche parole, significa che la frequenza di aggiornamento dello schermo sarà veloce quando dovrà essere veloce e lenta quando dovrà essere lenta.

Secondo @DCS, il dispositivo verrà fornito con un super teleobiettivo periscopico 5x. Vale la pena notare che oltre all'ottica in questione, la parte posteriore della fotocamera del telefono potrebbe avere altri punti salienti inaspettati. Inoltre, potrebbe adottare un sistema di tripla lente con camera principale Samsung GN5 da 50 megapixel.

Non c'è dubbio che lo Xiaomi 12 Ultra offrirà un display AMOLED a 120 Hz, con risoluzione QuadHD+, piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM, una batteria con una capacità di almeno 4500 mAh, ricarica rapida cablata da 120W e wireless da 50W.

Sembrano specifiche di punta incredibili, capaci di permettere al device di sfidare il predominio del futuro Samsung Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, scopriremo sicuramente maggiori dettagli nei prossimi giorni.