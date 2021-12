Xiaomi 12 Ultra: ecco quando arriverà sul mercato

Xiaomi 12 Ultra debutterà dopo il festival di primavera; sappiamo anche che disporrà di un super teleobiettivo periscopico aggiuntivo.

Xiaomi 12 Ultra: tutto quello che sappiamo ad oggi

La nuova serie Xiaomi 12 composta da tre modelli è stata ufficialmente rilasciata il 28 di questo mese e tutti e tre i nuovi prodotti sono attualmente in preve. oggi. Oltre a questi tre prodotti, l'OEM cinese ha promesso che arriverà un'ammiraglia super performante chiamata 12 Ultra.

Le ultime notizie da Digital Chat Station oggi affermano che un modello con nome in codice L1 sarà rilasciato ufficialmente dopo il Festival di primavera cinese (1 febbraio). Al momento, L1 è il nome in codice del Xiaomi 12 Ultra. In termini di configurazione, l'obiettivo principale della compagnia sarà relativo al comparto fotografico. Il device infatti, sarà dotato di un super tele-lens periscopico.

Inoltre, ci sono state diverse indiscrezioni secondo cui Xiaomi 12 Ultra collaborerà con Leica sul versante foto-video. Sarà anche il primo modello con cui la compagnia collaborerà dopo la fine del suo contratto con l'ex regina del mercato Huawei.

In termini di design, le foto spia precedentemente trapelate e relative alla back cover del telefono mostrano che il 12 Ultra sarà simile ai terminali della serie Huawei Mate con un modulo rotondo poiché l'obiettivo sembra essere troppo grande per stare in uno spazio quadrato o rettangolare.

Ad ogni modo, non vediamo l'ora che arrivi. Sotto la socca potrebbe disporre dell'ottimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e di altre specifiche di punta come 12/16 GB di RAM, storage da 256, 512 GB o 1 TB. Non di meno, potremmo avere – ancora una volta- un mini display sul guscio posteriore come il Mi 11 Ultra. Staremo a vedere.