Xiaomi 12 Ultra: nuovi dettagli sulla fotocamera

Sono appena emersi i presunti chipset dei futuri Xiaomi 12 Ultra e 12 Ultra Enhanced; non di meno, sono trapelate anche interessanti informazioni sulla fotocamera dei due flagship.

Xiaomi 12 Ultra: ci saranno due versioni?

Xiaomi ha presentato il Mi 11 a dicembre dello scorso anno. Successivamente, l'azienda ha introdotto altri modelli come Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e Mi 11i con specifiche di punta. Quindi, si ipotizza che la prossima serie Xiaomi 12 includerà più modelli premium. Mentre i leaks hannop già rivelato l'esistenza della variante 12 Ultra, un nuovo rapporto afferma che questo modello potrebbe essere accompagnato da un altro dispositivo chiamato Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition.

La pubblicazione Xiaomiui.net ha riferito di aver avvistato i suddetti device nel codice Mi. Si dice che questi modelli abbiano il nome in codice Thor e Loki.

La pubblicazione ha inoltre appreso tramite il codice Mi che il modello Loki è basato su Thor, e quest'ultimo è basato su Zeus. Per chi non lo sapesse, il modello Zeus dovrebbe debuttare con il moniker Xiaomi 12 Pro nel mercato cinese.

Invece, il gadget avente nome in codice Loki ha un numero di modello L1A ed è probabile che debutterà in Cina con il nome Xiaomi 12 Ultra.

La pubblicazione ha aggiunto che il modello L1 dovrebbe avere una fotocamera in-display. Giusto come “remind me”, la compagnia cinese ha annunciato il Mi MIX 4 come il suo primo telefono con una selfiecam UDC. Quindi, è probabile che L1 possa debuttare come il futuro Mix 5.

Per quanto riguarda le specifiche, è stato scoperto che i flagship in questione saranno alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen1 (aka Snapdragon 898). I modelli Ultra dovrebbero presentare un'ottica principale da 50 megapixel, che potrebbe essere costituita dal sensore Samsung GN5. Entrambi i modelli hanno anche una lente da 48 megapixel con zoom 2x, un tele da 48 megapixel con zoom 5x e un'altra fotocamera da 48 megapixel con zoom 10x.

L'immagine sopra mostrata, che dà uno sguardo alla modalità multi-camera, suggerisce che entrambi i terminali avranno un totale di cinque lenti a bordo, snapper frontale incluso.