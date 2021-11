Xiaomi 12 Ultra: il nuovo concept è MERAVIGLIOSO

I designer continuano a popolare la rete con nuovi render fantasiosi riguardanti i device della famiglia Xiaomi 12. Il concept artist HoiINDI ha condiviso oggi nuovi rendering. A differenza dei colleghi che hanno distribuito immagini del rappresentante di base della serie, questa volta è emersa un'anteprima 3D del modello più cool della linea sopra menzionata: lo Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi 12 Ultra con due schermi?

L'immgine emersa rileva la presenza di una fantastica fotocamera da 200 megapixel nel dispositivo e il primo utilizzo in assoluto del chipset Snapdragon 898 su un dispositivo commerciale.

Lo smartphone si scopre avere uno schermo aggiuntivo sul pannello posteriore e ha una fotocamera sotto il display. Visivamente, il dispositivo assomiglia al suo predecessore: il Mi 11 Ultra e ha caratteristiche comuni con il Mix 4.

Si noti che in precedenza, designer di tutti i tipi hanno regolarmente fatto trapelare le loro iterazioni personali e i propri render concept di come apparirà Xiaomi 12 nella versione base. Il management di Xiaomi Group, di regola, preferisce non commentare i render amatoriali, ma ci sono delle eccezioni. Un esempio è la reazione dell'azienda al video di LetsGoDigital (un rappresentante del marchio ha definito il design mostrato goffo e terribile). Pochi giorni fa sono apparse sul web le immagini di un Mi 12 funzionante nelle mani di un utente della metropolitana cinese.

Secondo le indiscrezioni poi, la compagnia intende portare sul mercato due tecnologie avanzate per la ricarica ultrarapida degli smartphone.

Parliamo, in particolare, di un sistema cablato chiamato HyperCharge che fornisce 200 watt di potenza. Questo consente di caricare completamente la batteria da 4000 mAh in soli otto minuti.

Quindi, diverse fonti affermano che il primo smartphone Xiaomi con una ricarica da 200 watt verrà lanciato a giugno del prossimo anno. Potrebbe essere uno dei rappresentanti della line-up di flagship top di gamma. Ad ogni modo, avremo sicuramente nuove informazioni al riguardo nelle prossime settimane.