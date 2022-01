Xiaomi 12 Ultra: la fotocamera sarà simile al Mi 11 Ultra

Secondo recenti indiscrezioni, sembra che Xiaomi 12 Ultra potrebbe presentare lo stesso hardware della fotocamera visto sul modello precedente, il Mi 11 Ultra del 2021.

Xiaomi 12 Ultra: il comparto fotografico non subirà un upgrade

L'azienda cinese ha svelato la serie Xiaomi 12 in Cina. Tuttavia, alla gamma manca il tanto vociferato 12 Ultra. Ora, DigitalChatStation rivela che il device potrebbe avere lo stesso hardware della fotocamera del predecessore.

Secondo il tipster, il prossimo flagship di punta dell'OEM cinese presenterà le stesse fotocamere da 50 MP + 48 MP + 48 MP dello Xiaomi 11 Ultra dello scorso anno

. Se diamo un'occhiata in dettaglio, Xiaomi 11 Ultra è stato lanciato con un sensore principale Samsung ISOCELL GN2 da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 48 MP e infine un tele da 48 MP con zoom 5x. Si tratta di tre sensori, tuttavia, le indiscrezioni precedenti suggeriscono una configurazione quad-camera sul terminale.

L'ultimo rendering del case che abbiamo rivelato mostrava un sistema di fotocamere posteriori asimmetrico. Detto questo, se seguiamo l'affermazione del tipster, il telefono potrebbe sì presentare le prime tre ottiche come il predecessore, ma ci aspettiamo che disponga di un altro obiettivo. L'informatore ha menzionato nel suo post la presenza di super teleobiettivo periscopico, che potrebbe effettivamente essere il quarto sensore.

Per ora, queste sono solo indiscrezioni e non abbiamo alcuna conferma ufficiale. Ora resta da vedere cosa introdurrà ufficialmente l'azienda con lo Xiaomi 12 Ultra. Nel caso in cui non lo sapeste, voci precedenti hanno rivelato che il telefono non avrà un display secondario sul retro.

Sarà caratterizzato da un unico schermo nella parte anteriore. Dovrebbe essere un pannello AMOLED 2K da 6,6 pollici. Il telefono sarà alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 1 e avrà un supporto per la ricarica rapida da 120 W.

Per quanto riguarda il suo debutto, è stato recentemente rivelato che lo Xiaomi 12 Ultra potrebbe venir rivelato dopo il festival di primavera cinese, ovvero entro metà o fine febbraio.