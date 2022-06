Xiaomi 12 Ultra: il primo telefono al mondo con Snapdragon 8+ Gen 1?

Sappiamo che il primo smartphone di casa Xiaomi con processore Snapdragon 8+ Gen 1 non è poi così lontano; il dispositivo potrebbe venir annunciato già a luglio, secondo quanto affermano le ultime indiscrezioni emerse sul web. Ma cosa sappiamo di questo terminale?

Xiaomi 12 Ultra: cosa sappiamo?

In un post su Weibo, il CEO della compagnia (Lei Jun) ha appena spoilerato il debutto di un nuovo gadget avente il processore Snapdragon 8+ Gen 1. Abbiamo ragione di credere che sia proprio il fantomatico Xiaomi 12 Ultra, anche se questo potrebbe non essere il suo moniker ufficiale. Il funzionario non ha comunicato il nome del device, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito. Non di meno, Jun ha detto che il prodotto dovrebbe garantire diversi miglioramenti su tutta la linea; il debutto avverrà a breve.

Nel post ha aggiunto che il SoC è indicato con il nome in codice 8475 e ha detto che questo è un grande passo in avanti rispetto alla soluzione precedente (lo SD8 Gen 1); le performance, così come il consumo energetico, saranno completamente differenti. Si basa sul nodo architettonico a 4 nm di TSMC ed è composto da un grande Cortex X2, da core A710 potenti e dai Cortex A510 per l’efficienza energetica.

Dai report precedenti, abbiamo appreso che questo sarà uno dei primi smartphone al mondo a presentare questa soluzione di Qualcomm; probabilmente, anche Motorola, OnePlus, Asus, Realme, IQOO rilasceranno un device con lo stesso chipset. Si preannuncia un semestre davvero eccitante per i telefoni top di gamma.

Xiaomi 12 Ultra sarà l’erede del Mi 11 Ultra 5G visto nella primavera dello scorso anno ma non avrà uno schermo ausiliario sul posteriore e avrà le ottiche co-sviluppate da Leica. Intanto, se cercate un flagship dell’OEM cinese vi suggeriamo l’acquisto dello Xiaomi 12 a soli 753,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.